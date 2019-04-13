Beşiktaş'ın adı yetti: Başakşehir yıkıldı

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel (Dk. 61 Kagawa), Atiba, Dorukhan, Caner, Lens (Dk. 84 Güven), Ljajic, Burak (Dk. 90+3 Larin)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmut, Attamah, Clichy, İrfan Can (Dk. 65 Arda), Emre, Visca, Mossoro, Elia (Dk. 72 Demba Ba), Robinho (Dk. 87 Napoleoni)

GOLLER: Dk. 42 Atiba Hutchinson, Dk. 52 Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Dk. 35 Robinho (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Caner Erkin, Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Elia, Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)



Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 42'nci dakikada Atiba ve 52'nci dakikada Burak Yılmaz atarken, Medipol Başakşehir'in tek golü 35'inci dakikada Robinho'dan geldi.



8'inci dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Elia topu İrfan Can ile buluşturdu. İrfan pasını sağ kanattaki Visca'ya aktardı. Visca'nın şutunda Medel son anda topa ayak koydu.

22'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Robinho, pasını Visca'ya aktardı. Altıpasın çaprazında topla buluşan Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Karius topu çeldi. Seken topta Gökhan Gönül topu uzaklaştırmayı başardı.

23'üncü dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Attamah'ın kafa vuruşunda kaleci Karius topu tokatladı.

24'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca içeri çeldi. Ceza sahasındaki Elia'nın tekte yaptığı vuruşta, savunmaya çarpıp havalanan topu kaleci Karius uzaklaştırdı.

35'inci dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Mert Günok'un uzun pasında Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Visca, arka direkteki Robinho'yu gördü. Brezilyalı yıldızın vuruşunda meşin yuvarlak Karius'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.

42'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanattan Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'ün ön direkte yaptığı kafa vuruşu kaleci Mert'ten sekti. Topu önünde bulan Atiba'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

45+1'inci dakikada Caner Erkin'in ortasında Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Dorukhan'ın önünde kaldı. Ceza sahası çaprazında topu sağ ayağına alan Dorukhan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Ljajic'in rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında Lens topuğuyla arkaya bıraktı. Burak Yılmaz'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

65'inci dakikada Ljajic ile yaptığı ver-kaç sonrasında ceza sahası dışında topla buluşan Kagawa'nın sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta top üst ağlarda kaldı.

73'üncü dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün yaptığı ortada Burak Yılmaz kafayı vurdu. Top kaleci Mert'in kucağında kaldı.

75'inci dakikada kullanılan kornerde Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Caner'in önünde kaldı. Caner'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+3'üncü dakikada kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Beşiktaş'ta sol tarafta topla buluşan Kagawa ortaladı. Ceza sahasındaki Güven'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+5'inci dakikada Mossoro'nun pasıyla topla buluşan Visca'nın çaprazdan yaptığı vuruşta Vida'ya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesine, geçen haftaki kadrosuyla çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın geride kalan hafta Çaykur Rizespor'u 7-2 yendiği maçtaki ilk 11'i, lider Medipol Başakşehir karşısında da sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken, geri dörtlü Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin ve Gary Medel'den oluştu.

Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz şans bulurken, orta sahada Jeremain Lens, Adem Ljajic ile Caner Erkin oynadı.

Forvette ise yine Burak Yılmaz şans buldu.

- Adriano yine yok

Beşiktaş'ta sakatlığı süren Adriano Correia kadroda yer alamadı.

Brezilyalı oyuncu, baldırındaki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımını yalnız bırakmıştı.

Siyah-beyazlı ekipte bir başka sakat oyuncu Ricardo Quaresma da Medipol Başakşehir karşısında görev yapamadı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Mustafa Pektemek'e ise kadroda yer vermedi.

- Taraftarlardan büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu Medipol Başakşehir mücadelesine büyük ilgi gösterdi ve tribünleri tamamen doldurdu.

Taraftarlar, maç öncesi tezahürat yaparak takımlarına destek verdi.

İki takım taraftarının maç öncesi karşılıklı küfürlü tezahürat yaptığı görüldü.

Beşiktaşlı futbolcular sahaya, "Benden sana kitap en güzel hediye" yazılı pankartla çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular, seremoni öncesinde ise "180 yıllık şanlı mazisiyle, jandarma halkının hizmetinde" yazılı pankartı taşıdı.

Karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu da izledi.

Mücadele öncesi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Can Bartu için saygı duruşu yapıldı.

- Gagauz Özerk Yeri Başkanı'ndan Beşiktaş'a ziyaret

Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ı ziyaret etti.

Vodafone Park'taki ziyarette Moldova Parlamentosu Milletvekili Ivanna Köksal da yer aldı.

- Abdullah Avcı değişiklik yapmadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş karşısında takımını sahaya geçtiğimiz hafta kazandıkları Atiker Konyaspor maçının 11'iyle sürdü.

Kalede Mert Günok'a görev veren Avcı, savunma dörtlüsünü Caiçara, Mahmut Tekdemir, Attamah ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro ve Elia'yı oynatan deneyimli teknik adam, en uçta ise Robinho'ya forma verdi.

- Mahmut Tekdemir 350. maçına çıktı

Medipol Başakşehir'de en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduran Mahmut Tekdemir, turuncu-lacivertli forma ile 350. resmi karşılaşmasını Beşiktaş karşısında oynadı.

Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 279, Türkiye Kupası'nda 29, TFF 1. Lig'de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 350 kez sahaya çıktı.