Abdullah Avcı: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İlk yarıda 35-40 dakika, duran toptan yenen gole kadar, böyle baskılı bir ortamda tüm opsiyonları doğru kullandık. 4-5 organizasyon vardı çalışılan, bunlarla direkt kaleye indik. Top rakipteyken baskılar yapacaklardı, kenar ortalar ve duran top riskini alıyoruz."



"Oyunda belki pozisyon zenginliğimiz ilk yarıda fazla. İkinci yarıda top bizdeyken genişlik veremedik. 50-55. dakikadan sonra bizim oyunumuzdan vazgeçersek kaotik ortama dönüyor. Çok pozisyon vermedik ama yapmamız gereken organizasyonlardan vazgeçtik."



"İlk yarıdaki golün ardından rakip ikinci yarıya da coşkulu girdi. Golü de bulunda daha çok koşan, daha çok baskı yapan ve belki kapasitesinin üstüne çıkan bir durum vardı. Son bölümde biraz daha devreye girdik ama mağlıp olduk, bunlar var bu işin içinde."



"Oyununu oynarsan skor cebinde oluyor, oyunundan vazgeçersen skoru kaybediyorsun. Rakibi tebrik ederiz, çok iyi oynadılar. İlk bölüm bizim, ikinci bölüm onlarındı."