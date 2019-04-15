Galatasaray'dan bir açıklama daha

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan Fenerbahçe derbisini yöneten hakem Ali Palabıyık'ın, kararlarıyla sonucu etkilediğini savunup, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde girişimlere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile oynadığımız derbinin hakemi Ali Palabıyık, basiretsiz ve taraflı kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.

Maçın sona ermesiyle birlikte başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere ilgili kurullar nezdinde gerekli girişimler başlatılmıştır. Bu çerçevede söz konusu makamlar tarafından gerekli adımların atılmasını ivedilikle beklemekteyiz.

Ayrıca, VAR sisteminin uygulandığı bazı ülkelerde olduğu gibi Fenerbahçe-Galatasaray maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını da Türkiye Futbol Federasyonu’ndan bir kez daha talep ediyoruz.

Saha içinde ve saha dışında kurulan tuzaklara, iftiralara rağmen, şampiyonluk yürüyüşümüz kararlılıkla devam etmektedir"