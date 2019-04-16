Galatasaray'ın hakem isyanı

Fenerbahçe karşısında Kadıköy’de 1-0 öne geçtiği derbide sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan ve lider Medipol Başakşehir’le arasındaki puan farkını 3’e indirme fırsatını kaçıran Galatasaray’da hakem isyanı yaşanıyor.

Bu sezon Süper Kupa Finali’ndeki Akhisarspor maçıyla başlayan ve Süper Lig’deki birçok karşılaşmada VAR’a rağmen Sarı-Kırmızılılar aleyhine yapılan hakem hatalarının hafta hafta detayları şöyle:

* Süper Kupa Finali (Akhisarspor): Son adam konumundaki Akhisarlı Dany, Rodrigues’i düşürdü. Hakem Cüneyt Çakır, Dany’ye kırmızı yerine sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Çakır kararını değiştirmedi.

* 3. hafta (Aytemiz Alanyaspor): Sinan Gümüş’ün yerde kaldığı pozisyonda hakem Halil Umut Meler penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu ekrandan izleyen Meler, penaltıyı iptal etti.

* 4. hafta (Trabzonspor): Trabzonsporlu Rodallega’nın Emre Akbaba’nın ayak bileğine bastığı pozisyonda hakem Fırat Aydınus faul dahi vermedi. VAR hakemleri ile orta hakemin konuşmasının ardından pozisyon ekrandan tekrar izlenmedi.

* 5. hafta (Kasımpaşa): Ozan Kabak’ın Diagne’ye müdahalesinin olmadığı pozisyonda Bülent Yıldırım penaltı verdi. VAR hakemlerinin uyarısıyla Yıldırım pozisyonu tekrar izledi, kararını değiştirmedi. Kasımpaşalı oyuncunun kornerden eline gelen topta penaltı verilmedi, pozisyon tekrar izlenmedi. Kasımpaşalı İlhan’ın Emre Akbaba’ya arkadan sert hareketinde sarı kart verildi.

Onyekuru’nun attığı gol, topla aynı hizada olmasına rağmen VAR’dan izlenip iptal edildi.



* 7. hafta (B.B. Erzurumspor): Formasından çekilen Rodrigues ceza sahasında yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy devam dedi. VAR uyarısı geldi ancak Ulusoy pozisyonu izlemedi.



* 8. hafta (Antalyaspor): Ömer Bayram’ın ortasında Rodrigues ile Cissokho mücadelesinde topun Antalyasporlu futbolcunun eline geldiğini gören Cüneyt Çakır penaltı verdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Çakır penaltıyı iptal etti.



* 10. hafta (Yeni Malatyaspor): Malatyalı Sadık ile Donk’un ceza sahasındaki mücadelesinde hakem Halis Özkahya devam dedi, pozisyon izlenmedi. Özkahya, rakibine değmeyen Mariano’ya sarı kart gösterdi.



* 11. hafta (Fenerbahçe): Skrtel’in ceza sahasında Serdar’a hava topundaki dirseğinde VAR hakemleri pozisyonu izleyip, devam dedi. Muslera’nın Isla’ya müdahalesinde Fırat Aydınus devam derken, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı verdi. Valbuena’dan çıkan topta taç atışı Fenerbahçe’ye verildi, devamında Galatasaray gol yedi.



* 13. hafta (Atiker Konyaspor): Serdar Aziz’in topa müdahalesinde hakem Hüseyin Göçek penaltı verdi. VAR hakemi Halis Özkahya ile ne konuştuğu açıklanmayan Göçek, pozisyonu saha kenarındaki ekrandan tekrar izlemedi ve penaltı kararını değiştirmedi.

* 14. hafta (Beşiktaş): Ozan Kabak’ın ceza sahasında ayakla oynama mesafesinde olan topa müdahalesinde hakem Cüneyt Çakır çift vuruş verdi. Frikikte top Eren Derdiyok’un eline geldi, VAR uyarısıyla Çakır penaltı çaldı. Beşiktaş ceza sahasında Medel’in vuruşunda top Vida’nın eline geldi, Çakır pozisyonu ekrandan izledi, penaltı vermedi. Necip’in Onyekuru’ya müdahalesinde Çakır önce penaltı verdi. Pozisyonu izleyen hakem, Onyekuru’nun topa elle dokunduğunu belirleyip, Necip’in Nijeryalı oyuncuya daha önce müdahalesi olduğunu görmedi penaltıyı iptal etti. VAR Hakemlerinin ise Onyekuru’nun Necip’e faul yaptığını tespit ettiği belirlendi. Necip’in ceza sahasında Eren Derdiyok’a müdahalesinde VAR hakemleri kulaklıktan bilgi verdi, Çakır pozisyonu izlemedi. Adriano’nun Maicon’un ayağına bastığı pozisyona sarı çıktı.

* 15. hafta (Çaykur Rizespor): Mücadele 2-2 devam ederken Rize ceza sahasında Abdullah’ın, Linnes’i iterek yere düşürdüğü pozisyonda hakem Ali Palabıyık devam dedi, pozisyonu VAR ekrarından tekrar izlemedi.



* 19. hafta (Göztepe): Yoğun yağış nedeniyle balçık halini alan sahada oynanan maçta Göztepeli Gassama’nın Feghouli’ye yaptığı kırmızı kartlı harekette hakem Bülent Yıldırım sarı verdi. Wallace’ın Linnes’e ceza sahasında yaptığı müdahalede hakem Yıldırım devam dedi, VAR’a gitmedi.



* 22. hafta (Kasımpaşa): Kasımpaşalı Ben Youssef’in ceza sahasında Diagne’ye yaptığı müdahalede Galatasaray penaltı bekledi, hakem Ali Palabıyık devam kararı verdi.



* 24. hafta (BŞB. Erzurumspor): Ndiaye, Erzurumspor ceza sahasında Egemen’in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, devam dedi, VAR’dan görüntüyü izlemedi. Korner pozisyonunda ceza sahasında Rashad’ın eline gelen topta da Çakır, devam kararı verdi.



* 26. hafta (Bursaspor): Bursaspor ceza sahasında Aytaç’ın Belhanda’ya müdahalesinde Sarı-Kırmızılılar penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa, pozisyona devam derken VAR’dan müdahale gelmedi.



* 28. hafta (Fenerbahçe): Hakem Ali Palabıyık, Fenerbahçe’nin golünden önce Dirar’ın Feghouli’ye müdahalesinde faul vermedi, bir süre VAR Hakemi Bülent Yıldırım ile konuştu ancak pozisyonu tekrar izlemedi. İkinci yarıda Mehmet Topal’ın Diagne’ye ceza sahasında yaptığı müdahalede penaltı verilmedi, VAR uyarısı gelmedi. Sarı kartı bulunan Topal’ın ayağıyla Linnes’in karnına doğru müdahalasinde Palabıyık kırmızı çıkarmadı.

MHK'ya çıkarma

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte MHK Başkanı Sabri Çelik’le görüştü. Derbiyi ‘Kara Pazar’ olarak tanımlayan Cengiz, VAR kayıtlarını istediklerini ifade etti.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı-kırmızılı camia maçın hakeminin yönetimiyle ilgili olarak sert açıklamalar yaparken, Başkan Mustafa Cengiz, kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’la birlikte MHK Başkanı Sabri Çelik’le görüştü. Görüşmede MHK Yönetim Kurulu Üyeleri Muhittin Boşat ve Mustafa Çulcu da yer aldı. Toplantı çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Açıklama yapacağız. Görüşme, ‘Kara Pazar’la ilgiliydi diyebilirim. Genel bir görüşme yaptık ve hem de görevlerinde hayırlı olsun dedik. Açıklama yapacağız bu konularla ilgili olarak. Emeğinize olan saygıdan dolayı burada durup konuşma yaptım. İnan edin gidip görüşmemizi değerlendirmemiz gerekiyor. Biz konuştuk. Sabri Bey, Mustafa Bey ve Muhittin Bey’le görüştük. VAR kayıtlarının görüşmelerini talep ettik” ifadelerini kullandı.