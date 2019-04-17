Garry Rodrigues geri dönüyor

Sinan Gümüş'ün sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Galatasaray'da kiralık Onyekuru da Everton'a dönecek.

Yaz transfer döneminde kanat takviyesine öncelik verecek sarıkırmızılılarda gündeme gelen isim ise tanıdık: Garry Rodrigues.

Sarı-kırmızılılar, Badou Ndiaye'de olduğu gibi yüksek bonservis bedeliyle sattığı Rodrigues'i cüzi bir kiralama bedeli karşılığında tekrar kadrosuna katacak.

Suudi Arabistan'da aradığı ortamı bulamayan Yeşil Burun Adalı oyuncu, sezon sonunda Florya'ya dönmek istediğini sarı-kırmızılı yetkililere iletti.

ÜCRETİNDEN FEDAKÂRLIK YAPMAYA HAZIR

Geçen sezon Gomis'in gol krallığında en büyük pay sahibi olarak Rodrigues'i gören Fatih Terim, eski talebesinin dönüşüne sıcak bakıyor ve şu an beklentileri karşılayamayan Mbaye Diagne'yi hücum hattında Rodrigues'in tamamlayacağını düşünüyor.

Al-İttihad'da sadece 6 maça çıkan ve 1 gol atabilen Garry Rodrigues, Suudi kulübünde 3.8 milyon Euro kazanıyor.