Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan yeni hamle: Özel'in grup başkanlığının iptali için dilekçe verdi!

CHP'nin kurultay seçiminde kaybettiği genel başkanlık görevine mahkeme kararıyla dönebilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu dilekçenin bayram sonrası işleme alınacağı bildirildi.

AYRINTILARINI 'YANDAŞ' AKTARDI

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu, Özel’in grup başkanlığını kabul etmiyor. Grup başkanlığının düşmesi için, seçimin geçersiz olduğunu da beyan eden 3 sayfalık dilekçeyi bu sabah teslim ettiler" dedi.

3 sayfalık metnin Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıdığını kaydeden Atik, metinde yazılı ifadeleri şöyle aktardı:

"Bu metinde grup toplantısının ancak genel başkanın izni ve onayıyla yapılabileceği söyleniyor. Grup Başkanlığı seçiminin de gündemi belirtilerek ve üç gün önceden milletvekillerine bilgisi dağıtılarak yapılabileceğini söylüyor. 'CHP'nin kendi kurallarına göre yapılan bu seçim yönetmeliğe ve tüzüğe aykırıdır. O nedenle kabul edilmemesini istiyoruz. Biz ilk fırsatta grup başkanımızı seçeceğiz. Sonucunu Meclis Başkanlığına göndereceğim' deniyor"

Kılıçdaroğlu, daha önce iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Atik'e konuşmuş ve Atik ayrıntıları şu şekilde aktarmıştı:

"Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur.

Özgür Özel’e ikinci şok diyebiliriz. Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığı ile görüşmüş. Meclis Başkanlığı Kılıçdaroğlu’na 'Grup Başkanlığı geçersizdir' demiş. Yani bu grup başkanlığı tartışması bitecek. Ya Meclis Başkanlığı karar verecek ya da Kılıçdaroğlu.”