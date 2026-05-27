'Tarihi çağrı' denilmişti... Bahçeli 'sokak eylemlerinden' korktu, CHP'ye kongre için tarih verdi: 'Kılıçdaroğlu genel başkandır' çıkışı

"Tarihi çağrı" yapacağı söylenen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkgün Gazetesi'nin "MHP lideri Devlet Bahçeli'den taraflara tarihi çağrı" başlığıyla duyurduğu Bahçeli'nin röportajının tam hali yayımlandı.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANDIR" DEDİ

Yargı kararına göre Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu söyleyen Bahçeli, CHP'de bir 'arınma ve durulma' sürecinin başlatılmasını, mevcut üyelerin yenilenmesini, yenilenmiş üye yapısıyla kongreye gidilmesini önerdi.

CHP'YE KONGRE TARİHİ ÖNERİSİ

Bahçeli kongre için ise CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü tarihini söyledi.

Söz konusu röportajda Bahçeli, mahkeme kararıyla CHP’nin Genel Başkanlığı’na atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘genel başkan’ olduğunu söyledi.

"SOKAK EYLEMLERİNDEN" KORKTU: 'ENDİŞE ETMEKTEYİZ'

Açıklamalarında defalarca, yaşananların sokak eylemlerine dönüşmemesi çağrısı yapan Bahçeli, "Türkiye’de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP’de değil; Türk demokrasisi ve siyasî kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAKSIZLIĞA UĞRADIĞI KABUL EDİLDİ

Kılıçdaroğlu'nun haksızlığa uğradığını öne süren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Kararın duyurulduğu akşam yaptığım açıklamada; 5 Mayıs 2026 tarihinde TBMM Grup Toplantımız sonrasında gazeteciler tarafından CHP’nin mutlak butlan davası hakkında görüşümüzün sorulması üzerine 'CHP, Cumhuriyet’in kurulduğu günden bu yana var olan en önemli siyasi bir kurumdur.

Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veya farklı amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz' açıklamama istinaden; 'geldiğimiz noktada haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bize göre meseleyi soğukkanlılıkla, hukuka uygun, sorumluluk bilinciyle değerlendirmek, CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğini geleceğe taşıma iradesiyle hareket etmek en sağlıklı yol olacaktır' demiştim.

Yine mahkeme kararıyla Sayın Kılıçdaroğlu’nun haksızlığa uğradığının kabul edilmiş olduğuna işaret etmiş, yargı kararını tanımıyoruz gibi çıkışların boşuna olduğuna değinmiştim. Direnmek yerine Türk siyasi hayatının asırlık çınarı olan CHP kurumsal kimliğini korumanın, bunun için de öncelikle tarafların sağduyu ile CHP ortak paydasında buluşmak, parçalanmamak, ufalanmamak ve savrulmamak iradesini göstermesi gerektiğini vurgulamıştım."

"İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER"

Öte yandan CHP Genel Merkezi'nin polis baskınıyla tahliyesine dair de konuşan Bahçeli, "Her şeyden önce Türk siyasetinin kurumsallaşması ve Türk demokrasisinin güçlenmesi adına bu temennilerimizin karşılık bulmasını arzu ederdik. Ancak gelinen noktada başlangıç itibariyle beklenen bir uzlaşma zemini oluşmamış aksine CHP’ye gönül veren vatandaşlarımızla birlikte milletimizin hiçbir ferdinin arzu etmediği hadiseler vuku bulmuştur. Ortaya çıkan istenmeyen görüntüler iç ve dış kamuoyunda Türkiye’ye yönelik haksız bir algının oluşmasına ve ülkemiz aleyhine yürütülen karalama faaliyetlerine de zemin hazırlamıştır."

Bahçeli şöyle devam etti:

"Mahkeme kararının uygulama sürecinde yaşananlar demokrasimize yakışmamıştır. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır."

"CHP KENETLENMELİ"

Bahçeli, "Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil; kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak" diye konuştu.

"İLGİLİ TARAFLARI BİRLİK DİLİNE DAVET EDİYORUM"

Türkiye'nin ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirten Bahçeli, "Mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum" dedi.

"AYAK OYUNLARINI YAKINDAN TANIRIZ"

"Bir muhalefet partisi olan CHP'nin kurumsal kimliğinin zarar görmemesi için çaba gösteriyorsunuz. Bunu neden önemsiyorsunuz?" sorusunu Bahçeli, şöyle yanıtladı:

"Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışmak gibi niyetimiz veya bir yetkimiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türk demokrasisini ve siyasetini düşünen bir partiyiz. Türkiye'nin refahı, barışı, huzuru için gayret gösteren bir hareketiz. Ayrıca MHP bu konularda yüksek bir tecrübeye sahiptir. Geçmişte partimizin çeşitli dönemlerde kongre süreçlerinde ele geçirilmeye çalışıldığına şahit olunmuştur."

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Vurgulamak isterim ki Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi mücadelede farkı taraflarda olduğumuz bir partidir. Geçmişte karşılaştığımız çoğu zorluk karşısında ve Partimize yönelik operasyonlar sırasında demokratik siyasi kültürümüz ve parti kurumsallığının sürdürülmesi adına kendilerinden bir destek ve dayanışma görmediğimizi belirtmek isterim. Bu birikimden hareketle ve dikkatli bir şekilde söz söylüyoruz.

Değerlendirmelerimiz de yalnızca demokratik siyasetin güçlenmesine, istikrarın korunmasına ve ülkemizin huzuruna yönelik iyi niyetli bir çabanın sonucudur. Bu tür fitne ve ayak oyunlarını biz yakından tanır, önceden sezer ve nasıl bertaraf edileceğini herkesten iyi biliriz. Bu tecrübeye dayanarak, CHP'nin benzer bir duruma düşmesine engel olunması gerektiğini belirtmek de bizim için Türk milletine karşı bir sorumluluktur. Zira bize göre CHP'de yaşanan son gelişmeler CHP'nin iç meselesi olmanın yanı sıra Türkiye'de siyasal istikrarın korunması açısından da son derecede önemlidir."

“KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANDIR” ÇIKIŞI

CHP'deki son duruma ilişkin Bahçeli, şunları söyledi:

"Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır.

Bundan sonraki süreçte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlanmayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil yeniden inşası demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir."

Kılıçdaroğlu'nun "CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır" açıklamasını hatırlatan Bahçeli, "Bu tespit aynı zamanda CHP'nin kuruluş ilkelerinden de uzaklaştığının ikrarıdır. Öyleyse öncelikle Partinin mali, hukuki ve idari yönden kontrol edilmesi, CHP'yi kuruluş kodlarından ayıran sebeplerin belirlenmesi gerekecektir" dedi.

'ÖNERİLERİNİ' SIRALADI

Bahçeli ayrıca, CHP'nin atması gereken adımlara dair önerilerini ise şöyle sıraladı:

“İlk olarak CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Partilerin birbirini tahkir ve tahrik ettiği bu dilin yüksek mesuliyet ve partililik şuuruyla uzlaşı diline dönüştürecek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir.

İkincisi CHP'de bir "arınma ve durulma" sürecinin başlatılması gereğidir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.

Üçüncü olarak yapılması gereken iş, mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.

Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesidir. Bu husus, CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.”

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP tesis edilmiş, Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca kongrede kim kazanırsa ona saygı duyacağını ifade ederek de fedakarlığını gösterebilecektir."

MHP’NİN BEKLENTİLERİ

"MHP’nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil; bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye’nin içinden geçtiği hassas süreçte siyasi partilerin, demokratik zeminde rekabet eden ve uzlaşmayı becerebilen bir anlayışla hareket etmesi büyük önem taşımaktadır. Terörsüz Türkiye sürecinden geçerken, yaşanan bölgesel gelişmeler, ekonomik meseleler ve milli güvenlikle ilgili riskler, Türkiye’nin ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu göstermektedir."