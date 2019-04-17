Fenerbahçe'den transfer harekatı

Sarı-Lacivertli ekibin sportif direktörü Comolli’nin yeni sezon öncesinde çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Gündemde Bas Dost, Brahimi ve Toze gibi isimler var.

Comolli, Portekiz futbol piyasasına hakim olan Bosingwa ve İvo ile transfer listesindeki oyuncuların durumunu masaya yatırdı.

Çözüm Bas Dost!

Golcü oyuncu geçtiğimiz yaz yine gündemdeydi. Ancak Fenerbahçe, forvette tercihini İslam Slimani’den yana kullandı.

Büyük bir hata yapıldığı kısa sürede anlaşıldı. Yıllardır iyi bir golcü bulamayan yönetim, Sporting formasıyla 121 maçta 91 kez ağları sarsan Bas Dost’a bir kez daha kancayı taktı.

Ayrıca şu anda diz sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Dost’un sağlık durumu detaylıca incelenecek.

Brahimi bedava

Porto’nun Cezayirli yıldızı, Haziran ayının sonunda boşa çıkıyor.

FFP nedeniyle bonservisle oyuncu alma konusunda sıkıntısı bulunan Fenerbahçe, Brahimi gibi bir ismi bedavaya kadrosuna katmak için şartları zorlamaya kararlı.

Portekiz futbolunda son derece güçlü olan menacerler İvo ve Bosingwa’ya Brahimi’nin şartları soruldu.

Ayrıca yeni sezondaki yapılanmanın detayları anlatıldı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun birçok talibi bulunsa da Sarı-Lacivertliler bu transfer için sonuna kadar savaşmaya kararlı.

Toze hazır

Görüşmede ismi gündeme gelen bir diğer isim de orta saha oyuncusu Toze oldu.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Guimaraes formasıyla sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi.

31 resmi maçta 7 gol atıp, 3 asist yapan Toze’nin de sözleşmesi bu sezon sona eriyor. Yıldız futbolcu, takımıyla yeni kontrat imzalamama kararı aldı.

Ayrıca Portekiz basınında daha önce çıkan haberlerde de Toze’nin Fenerbahçe’ye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe, istediği zaman başarılı oyuncuya imza attırabilir.

Oumar Niasse’a ret

Görüşmede Lourenço İvo, Senegal’den Akhisar’a getirdiği ve şu anda kiralık olarak Premier Lig’de Cardiff forması giyen Oumar Niasse’ı gündeme getirdi.

İvo, golcü futbolcuyu uygun şartlarda Fenerbahçe’ye transfer edebileceğini belirtti. Ancak Damien Comolli’nin bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi.

Bu sezon golcülerden yana yüzü gülmeyen Fransız sportif direktörün, ‘yıldız’ sayılabilecek, taraftarın tepkisini çekmeyecek bir forvet transferi konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

İngilizler’den Powell iddiası

İngiltere Championship takımlarından Wigan forması giyen Nick Powell için bu yaz büyük bir transfer yarışı yaşanacak.

İngiliz basınındaki iddialara göre sözleşmesi sona erecek olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe ve Beşiktaş takipte.

Temsilcilerimizin yanı sıra Alman ekibi Mönchengladbach ile İngiliz takımları Sheffield Wednesday, Derby County, Norwich de bir dönem Manchester United forması giyen Powell’ın peşinde.

Habib Diallo pahalı geldi

Fransız basını, Fenerbahçe’nin Metz’de forma giyen Habib Diallo için fiyat sorduğunu yazdı.

Habere göre Fransız ekibi bonservis bedelini 12 milyon Euro (79 milyon TL) olarak belirledi.