Emre Can bombayı patlattı: Türkiye...

Juventus'un Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 2-1 yenilerek elendikleri karşılaşma öncesinde İngiliz basınına çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Goal.com'un İngilizce edisyonuna bir röportaj veren 25 yaşındaki ön libero, bir gün Türkiye'ye transfer olup olmayacağına ilişkin bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Neden olmasın? Yaşım biraz daha ilerlediğinde Türkiye, benim için kesinlikle bir seçenek olacaktır. Bir gün İstanbul'da yaşamayı ve oynamayı hayal ediyorum. Orası harika bir şehir."