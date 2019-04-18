Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa - Bursaspor maçıyla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 20, 21 ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Bursaspor’u ağırlayacak. Lider Başakşehir, Çaykur Rizespor’u konuk edecekken, takipçisi Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak.
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
19 Nisan Cuma
20.30 Kasımpaşa - Bursaspor
20 Nisan Cumartesi
16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
16.00 Akhisarspor - Antalyaspor
19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
21 Nisan Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor
16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe
22 Nisan Pazartesi
20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
(İHA)