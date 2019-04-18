Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta yarın oynanacak Kasımpaşa - Bursaspor maçıyla başlayacak.Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta heyecanı yarın, 20, 21 ve 22 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Kasımpaşa, Bursaspor’u ağırlayacak. Lider Başakşehir, Çaykur Rizespor’u konuk edecekken, takipçisi Galatasaray da Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile mücadele edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanışında ise Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:19 Nisan Cuma20.30 Kasımpaşa - Bursaspor20 Nisan Cumartesi16.00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor16.00 Akhisarspor - Antalyaspor19.00 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor21 Nisan Pazar13.30 MKE Ankaragücü - Atiker Konyaspor16.00 Medipol Başakşehir - Çaykur Rizespor19.00 Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe22 Nisan Pazartesi20.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş(İHA)