Fenerbahçe'de yine Comolli

Bu sezonki performansıyla bekleneni veremeyen Fenerbahçe, yeni sezonun çalışmalarına erken başladı.

Sportif Direktör Damien Comolli için yeni sezonda görevinde olmayacağı yönünde iddialar ortaya atılsa da bunların doğru olmadığı ortaya çıktı. Comolli’nin teknik direktör Ersun Yanal’ın talepleri ve görüşlerini alarak 2019-20 sezonunun planlamasını yaptığı bildirildi. Kadroda büyük bir revizyonun yaşanacağı Fenerbahçe’de, Comolli birçok menajer ve kulüple görüşmelerde bulunuyor.

Golcüye bağlı

Mevcut kadroda bulunan 10 ya da 11 isim gelecek sezon olmayacak. Kameni, Neustadter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Slimani, Frey, Ayew ve Benzia ile yolları ayrılacak. Bu isimlerin yanısıra Soldado’nun durumu da bulunacak forvetlere bağlı olacak. Eğer istenilen seviyede bir forvet bulunursa İspanyol futbolcu da gönderilecek.

Bu isimlerin yanısıra sözleşmesi biten kaptan Volkan Demirel’in durumu belirsiz. Bu sezon önce kadro dışı kalan, özür dilemesinin ardından takıma geri dönen tecrübeli file bekçisinin geleceği de tam olarak netleşmedi.

Transfer yaparken bütçeyi de düşünmek zorunda olan sarı-lacivertli takımda bir türlü istikrarı yakalayamayan Fransız futbolcu Valbuena’nın da teklif gelmesi durumumda satılma ihtimalinin söz konusu olduğu öğrenildi.