Belhanda görüşme odasına

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görme riski nedeniyle oyundan çıkmak isteyen Belhanda, Fatih hocanın gözünden düşmüş durumda.

Ancak sezon sonuna kadar Faslı futbolcudan yararlanmayı düşünen Terim, öğrencisiyle bugün bire bir görüşme yapacak.

Ligde kalan haftalara oyuncusunu motive etmeye çalışacak olan tecrübeli teknik adam, 10 numaralı futbolcunun şampiyonluk yarışında kilit rol oynayacağı inancına sahip.

Devre arasında da satışı gündeme gelen ve Arap kulübü Al İttihad ile anlaşan Belhanda, son anda Florya’da kalmıştı.