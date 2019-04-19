Guardiola Messi'siz yapamıyor

Barcelona’dan ayrılmasının ardından 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere tüm kupaları toplayan Bayern Münih’in başına geçen Pep Guardiola, Bavyera ekibiyle Avrupa’da istediği başarılara ulaşamamıştı.

Alman ekibinde görev yaptığı 3 sezonda 17 transfer için tam 204.4 milyon Euro harcayan Katalan teknik adam, Şampiyonlar Ligi’nde her seferinde yarı finalde veda etti.

Tam 28 transfer

2016-17 sezonu başında Manchester City’nin başına geçen Guardiola, 3 senede tam 28 transfer yaptı ve 608 milyon Euro harcadı. Ancak tecrübeli hoca, İngiliz deviyle de çeyrek finalin ötesine gidemedi. Bu durum da futbolseverler tarafından ‘Messi’siz yapamıyor’ şeklinde yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere başarılı çalıştırıcı, 2008-09 ve 2010-11 sezonlarında Barcelona ile Devler Ligi’nde zafere uzanmıştı.