'Gomorra' çağrışımlı paylaşımı polemik yarattı

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UEFA Avrupa Ligi'nde Napoli'yi dün akşam deplasmanda 1-0 yenerek yarı finale çıkan İngiltere Premier Ligi kulüplerinden Arsenal'in kutlama amaçlı sosyal medya mesajı İtalya'da tepkilere neden oldu.

Maçın ardından Arsenal'in resmi sosyal medya hesaplarından Napoli mafyasına atıf yapılan bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Arsenal Menajeri Unai Emery ve oyuncular, Napoli mafyasını konu alan Gomorra dizisinin afişine benzer bir foto-montajda görülüyor.

Görüntünün altında da Arsenal'in lakabı "Gunners" ile "Gomorra" sözcüklerinin karışımı olan "GUNNORRAH" yazısı bulunuyor.

https://twitter.com/Arsenal/status/1118987627850534917

Arsenal'in Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşılan bu mesajın altında da İtalyanca olarak "Her şey yolunda" yazıyor.

https://www.instagram.com/p/BwaYtvullcG/

Mesaj sosyal medyada hem eleştiri hem de destek aldı.

İtalyan spor haberleri sitelerine göre, sosyal medyada bu paylaşımı beğenenler arasında yalnızca Arsenal'in değil, Napoli'nin ezeli rakibi Juventus'un taraftarları da bulunuyor.

'Arsenal'in paylaşımı provokasyon'

İtalyan basını ise Arsenal'in paylaşımını "provokasyon", "uygunsuz" gibi ifadelerle duyurdu.

Spor gazetesi La Gazzetta dello Sport'un sitesinde yayımlanan haberde "Gomorra tarzı tweet uygunsuz. Bir zaferi kutlamak için parodiye başvurulabilir. Ama bazen elin ayarı kaçıyor" denildi. La Gazzetta, Napoli'nin yeraltı dünyasıyla bağdaştırılması şeklindeki klişenin rahatsız edici olduğunu da vurguladı.

Napoli merkezli ulusal gazete Il Mattino'nun sitesindeki haberde de "Arsenal, zafer ve provokasyon: Gomorra'dan Gunnorrah'ya" başlığı kullanıldı.

La Repubblica gazetesi Arsenal'in paylaşımını "alaycı" diye niteledi ve bu paylaşım nedeniyle İngiliz kulübe "ırkçılık" suçlamaları geldiğini yazdı.

Napoli takımı odaklı haberler veren Areanapoli sitesi de "Gunnorrah, Arsenal Napolilerle dalga geçti! İngiliz kulüpten alaycı tweet" başlığını attı.