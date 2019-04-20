Galatasaray moral depoladı

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Hikmet Karaman iyi bir çıkış yakalayan Kayserispor'u konuk etti. Diagne (2) ve Nagatomo'nun golleriyle 3-1 mağlup etti.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli (Dk. 86 Emre Taşdemir), Belhanda (Dk. 75 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 62 Yunus Akgün), Diagne

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Levent Gülen, Kana Biyik, Kucher, Sapunaru, Hüseyin Acar, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Hakan Çıtak), Chery (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut (Dk. 49 Varela), Kravets

GOLLER: Dk. 16 - Dk. 42 (P) Diagne, Dk. 45+4 Nagatomo (Galatasaray) - Dk. 15 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk. 38. Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

SARI KARTLAR: Emre Akbaba, Ndiaye, Feghouli (Galatasaray) - Umut Bulut, Lopes, Kravets, Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Maçtan önemli pozisyonlar

Dakika 7: Galatasaray bir kez daha etkili geldi! Diagne'nin indirdiği topa gelişine vurmak isteyen isim Feghouli oldu. Cezayırli futbolcunun sert şutu savunmadan döndü.

Dakika 8: Umut Bulut sarı kart gördü.

Dakika 15: Kravets Kayserispor'u öne geçirdi. Nasıl oldu, hızlı hücumda Ndiaye'nin hatasında topu önünde bulan Chery, ceza sahası içinde bomboş durumda olan Kravets'e çıkardı. Kravets, Muslera'nın da yanlış pozisyon almasıyla birlikte topu rahat bir şekilde ağlarla buluşturdu.

Dakika 16: Diagne, Galatasaray adına beraberliği yakaladı.Nasıl oldu,! Fernando'nun sert şutunu kaleci çeldi. Mbaye Diagne, kaleciden seken topu ceza sahasında ayak içiyle ağlarla buluşturdu.

Dakia 38: PENALTI VE KIRMIZI KART

Dakika 42: GOL ! Diagne penaltı vuruşunu gole çevirerek Galatasaray'ı 2-1 öne taşıdı.

Dakika 45+4: GOL ! Galatasaray, Nagatomo'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 56: Ceza sahası sol çaprazında şut imkanı yakalayan Emre Akbaba, savunmaya takıldı. Seken topu Diagne'ye çevirmek isteyen Emre yine savunmayı geçemedi.

Dakika 61: Savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Solunda Emre Akbaba olan Nidaye, aşırtma bir vuruş yapmak istedi ama Lung'u geçemedi.

Dakika 73: Kayserispor farkı 1'e indirmeye çok ama çok yaklaştı! Sol kanattan yapılan orta bir anda kaleye yöneldi ve direkten döndü. Kravets, direkten dönen topu tamamlamak istedi ama çizgi üstünde kontrol eden Muslera oldu.

Dakika 75: Diagne topu filelere gönderdi ancak hakemin ofsayt bayrağı havada!

90+3 Fernando baskıyla topu kazandı ve sağındaki Diagne'ye bıraktı. Diagne, sağındaki Ndiaye'ye vermek yerine vurmayı tercih etti ancak top dışarı çıktı.

15 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Sahasında mağlubiyeti unuttu

Süper Lig’de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı. Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı’nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 29’unu kazanıp 5’inde berabere kaldı.