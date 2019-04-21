Fener'in deplasman kâbusu bitmiyor

Fenerbahçe'de kaos dinmek bilmiyor. Bu sezon deplasmanlarda sadece 1 galibiyet alabilen Sarı-Lacivertliler, dış sahadaki 8. yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Yeşil-Beyazlıları galibiyete taşıyan golü 57. dakikada Efecan Karaca kaydetti. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 41'e çıkararak beşinci sıraya yerleşti ve Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir 3 puan aldı. Fenerbahçe ise 33 puanda kalarak tehlikeli bölgeyle arasını 4 puana düşürdü.



Harun devleşti



Son derece verimsiz bir maç geçiren Sarı-Lacivertliler kalesinde de bolca pozisyon gördü. Ancak kaleci Harun Tekin, goldeki hatası haricinde iyi bir maç çıkararak farkın artmasını önledi. 30 yaşındaki kaleci özellikle Cisse'nin röveşatasında, ikinci yarıda aynı oyuncunun volesinde ve Efecan'ın sağ çaprazdan çıkardığı şutta çok başarılıydı.



İsmail cezalı



Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı, ilk yarıda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, haftaya oynanacak Trabzonspor maçında görev yapamayacak. Sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın Trabzonspor mücadelesine yetişememesi durumunda Sarı-Lacivertlilerde sol bek mevkiisinde kimin görev yapacağı merak konusu.



Cisse dünyaları kaçırdı



Alanyaspor'un bu sezonki en golcü oyuncusu Cisse, maç içinde defalarca Fenerbahçe kalecisi Harun'la karşı karşıya geldi ancak bir türlü istediği golü bulamadı. Özellikle son 15 dakikada çok net pozisyonlar bulan Fildişili oyuncu farkı arttıramadı.

Ozan Tufan'a destek

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik gerçekleştirdi. Yalçın, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Tzavellas, Ceyhun Gülselam ve Junior Fernandes'in yerine ilk 11'de Wellington, Sackey ve Cisse'ye şans tanıdı. Ligin devre arasında Akdeniz ekibine, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer olan Ozan Tufan, sarı-lacivertliler karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Turuncu-yeşilli takımın taraftarları da karşılaşma öncesi Ozan Tufan lehine uzun süre tezahürat yaptı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe maçına taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesinde stat ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, tribünlerin tamamını doldurdu.





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 90+2 Taha), Campos (Dk. 90+3 Fernandes), Cisse

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Serdar Aziz (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), İsmail Köybaşı (Dk. 60 Frey), Mehmet Topal, Tolgay Arslan (Dk. 69 Zajc), Dirar, Eljif Elmas, Valbuena, Ayew.

Sarı kart: Dk. 37 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)



Gol: Dk. 57 Efecan