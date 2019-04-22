Beşiktaş, Burak Yılmaz'la uçuyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasının kapanış maçında Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Son haftalarda oldukça formda olan Beşiktaş bu performansını Sivasspor deplasmanında devam ettirmek için sahaya çıktı. Normal görüntüsünün ve temposunun uzağında kalmasına rağmen Beşiktaş golcüsü Burak Yılmaz ile ayakta kaldı ve 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Beşiktaş puanını 56'ya yükseltti. Sivasspor ise 35 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Uğur’un sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında, Vida'dan seken top Hakan’ın önüne düştü. Hakan’ın ceza sahası dışından vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

13. dakikada Ljajic'in ceza alanına yaptığı ortasında Atiba kafayla topu arka direğe indirdi. Mirin'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

22. dakikada Uğur’un ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına kale önünde topla buluşan Atiba’nın vuruşunda Tolgahan köşeden topu kornere çeldi.

31. dakikada Ljajic kullandığı korner atışı ile topu ceza sahasına gönderdi. Dorukhan kafayla topu arka direğe indirdi. Mirin'in vuruşunda top üst direkten geri geldi. Dönen topa önce Gökhan Gönül vurdu, top savunmadan geri geldi. Vida altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada Emre’nin ara pasında ceza alanı içinde ki Hakan’nun şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

45. dakikada Sergiy Rybalka'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diabate ilerledi ve ceza alanına sağ çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1

51. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Tolgahan’da kaldı.

58. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

61. dakikada Vida'nın pasıyla topla buluşan Ljajic'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

73. dakikada Burak Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Lens topa kafası ile dokundu. Top auta çıktı.

76. dakikada Ljajic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Ndinga'dan seken top arka direkte Burak Yılmaz'ın önünde kaldı. Burak Yılmaz'ın vuruşunda Tolgahan topu uzaklaştırdı.

82. dakikada serbest vuruşu kullanan Rybalka topu ceza alanına gönderdi. Hakan’ın kafa vuruşunda Karius topa hakim oldu.

87. dakikada Burak Yılmaz ceza sahası dışında ki serbest vuruşunda topu direk kaleye gönderdi. Top üst direğe çarparak ağlarla buluştu. 1-2

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Aleks Taşcıoğlu

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Rybalka, Ndinga, Douglas, Emre Kılınç, Diabate

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Medel, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens, Ljajic, Kagawa, Burak Yılmaz