Vefa Küçük'ten torununa jest

Fenerbahçe'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlediği şenliğe katılan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük açıklamalarda bulundu. Düzenlenen şenliğe kızı Ayşegül Küçük Okkey, damadı Tolga Okkey, torunları Can ve Selim Okkey ve kız kardeşi Nazlı Ercan'la birlikte gelen Küçük, "Hep beraber buradayız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için geldik. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o günkü meclis üyeleri ve silah arkadaşlarına sevgilerimizi, saygılarımızı ve rahmetlerimizi sunuyoruz. Kulübümüz, başkan ve yönetimimiz çok güzel bir düzenleme yaptı. 23 Nisan’ın anlamını, önemini çocuklarımıza ve gençlerimize burada yaşatmak istedik. İnşallah Cumhuriyetimiz var olduğu müddetçe, kulübümüz var olduğu müddetçe 23 Nisan kutlamalarını kulübümüz Türkiye’nin bütün yerlerinde kutlayacaktır" ifadelerini kullandı.



"Görevi büyük torunuma bırakıyorum"

23 Nisan dolayısıyla divan başkanlığı koltuğunu 1 günlüğüne kime bırakacağı sorusunu yanıtlayan Vefa Küçük, "Divan başkanlığı koltuğunu ben gençlere bırakırım ama ben 2014 yılında başkanlığı rahmetli Yüksel Günay’dan 82 yaşında devraldım. Herhalde büyük torunuma münasip. Gençlik Kulübümüzün üyesi olduğu için ona bırakıyorum" dedi. Vefa Küçük'ün büyük torunu Can Okkey ise, "Böyle bir şey olsa çok mutlu olurdum" cevabını verdi.