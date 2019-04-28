Beşiktaş şampiyonluğa ortak oldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, evinde MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. Siyah-Beyazlıların golleri Burak (2), Vida ve Ljajic'ten gelirken, Ankara ekibinin tek golünü Orgill penaltıdan kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, 29. haftada Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanan Gary Medel'in yerine sarı kart cezası biten Caner Erkin'i sol bekte görevlendirdi.

Geçen hafta ilk 11'de şans bulan Shinji Kagawa MKE Ankaragücü karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Güven Yalçın oynadı. Orta sahanın solunda görev alan Güven Yalçın, 4 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesinde aynı şansı bulan Güven; Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında sonradan oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta kalede Loris Karius görev alırken; Gökhan Gönül, Domagoj Vida ve Nicolas Isimat-Mirin de savunmada oynadı. Savunmanın önünde Atiba Hutchinson ile Dorukhan Toköz görev aldı. Siyah-beyazlı takımda orta sahada ayrıca Jeremain Lens ile Adem Ljajic şans buldu. Burak Yılmaz ise hücumda takımı adına gol aradı ve karşılaşmayı 2 golle tamamladı.

Karius geçit vermedi

Beşiktaş’ta sezon başından beri gösterdiği performans ve özel hayatıyla eleştirilerin odağında olan Alman file bekçisi Loris Karius, son haftalardaki yükselen form grafiğini dün akşam da sürdürdü. 25 yaşındaki kaleci, Ankaragücü’nün ilk 45 dakikada Beşiktaş kalesinde bulduğu net pozisyonlarda kalesini gole kapatırken, 74. dakikada Ankara temsilcisinin kazandığı penaltıda Boyd’a gol izni vermedi. Ancak hakem Halil Umut Meler, VAR odasının ‘kural ihlali’ ikazı üzerine kullanılan penaltıyı iptal edip yeniden kullanılmasına karar verdi. Bu kez topun başına geçen Orgill topu filelere gönderdi.

Çocuk istismarına tepki

Türkiye’de son dönemde çocukların maruz kaldığı istismar karşısında Beşiktaş tribünleri kayıtsız kalmadı. Yaşanan olayların ardından hafta içinde organize olan siyah-beyazlılar, Ankaragücü maçında protestosunu sergiledi. Çocuk istismarına kayıtsız kalmayan Beşiktaşlılar, Ankaragücü karşılaşmasının başlamasının ardından 1 dakika boyunca tribünde sessiz kalarak ‘Çocuk susar sen susma’ kampanyasına destek verdi. Beşiktaş taraftarının yanı sıra Ankaragücü’nü desteklemeye gelen taraftarlar da bu protestoya destek verirken iki takım taraftarları, maçın 2. dakikasından itibaren takımlarını desteklemeye başladı. Tribünlerin bu hareketine futbolcular da kayıtsız kalmadı. Maça Ankaragücü başlarken, hem Başkent ekibinin oyuncuları hem de Beşiktaşlı futbolcular ve hakemler karşılaşmanın ilk 1 dakikasında sahada hareketsiz olarak kaldı. Tribünler sessiz protestonun ardından hep bir ağızdan ‘Çocuğa uzanan eller kırılsın’ tezahüratı yaptı.

BEŞİKTAŞ: 4 - MKE ANKARAGÜCÜ: 1

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

VAR HAKEMİ: Cüneyt Çakır

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Atiba, Dorukhan, Lens (dk. 76 Quaresma), Ljajic, Güven (dk. 64 Kagawa), Burak (dk. 88 Adriano)

MKE A.GÜCÜ: Altay, Kitsiou, Kulusic (dk. 65 Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat (dk. 62 Moulin), Moke, Canteros, Boyd, Sacko (dk. 82 İlhan), Orgill

GOLLER: Dk. 8 ve 63 (pen.) Burak Yılmaz, dk. 54 Vida, dk. 79 Sacko (pen.), dk. 81 Ljajic

SARI KARTLAR: Mirin, Caner (Beşiktaş); Kitsiou, Sacko, Pinto (A.Gücü)