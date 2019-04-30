Kapat
A+ A-

Deniz Türüç'ün babalık heyecanı

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Deniz Türüç 2.kez baba olacak.
(DHA)
Yayınlanma tarihi: 30 Nisan 2019 Salı, 16:31

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’un başarılı 10 numarası Deniz Türüç dün aldığı haber sonra büyük sevinç yaşadı. Eşinin 3 aylık hamile olduğunu öğrenen başarılı oyuncu Deniz, büyük bir mutluluk yaşadı ve çocuğunu kucağına almak için adeta gün sayıyor.

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, “Eşimin 3 aylık hamile olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Bu mutluluğun tarifi yok. İnşallah yavrumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alırız. Gün saymaya başladım bile” diye konuştu.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler