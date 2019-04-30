PFDK'dan Yeni Malatyaspor'a para cezası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde kendi sahasında Galatasaray’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da taraftarların çıkardığı saha olaylarının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Malatya temsilcisine 40 bin TL para cezası verdi.

PFDK’dan yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü’nün, 25.04.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.