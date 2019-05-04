Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Kasımpaşa'nın, Süper Lig'in 31. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Koray Gençerler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, bu akşam evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.

Kasımpaşa'nın ilk 11'i: Scuffet, Sadiku, Josue Sa, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Khalili, Koita, Trezeguet, Perica

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Harun, Isla, Roman Neudstadter, Serdar, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Dirar, Eljif, Valbuena, Soldado.