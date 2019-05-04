230 gün sonra gelen galibiyet

Fenerbahçe'de aylar süren hasret sona erdi. Sarı-Lacivertliler Eylül 2018'deki Konyaspor maçından bu yana ilk kez deplasmanda kazandı. Eljif, Valbuena ve Soldado Fenerbahçe'yi galibiyete taşırken, Neustadter'in kendi kalesine attığı gol Kasımpaşa'ya yetmedi. Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 37'ye yükseltirken, Kasımpaşa 38 puanda kaldı.

Harun'dan büyük hata



Maça hızlı başlayan Fenerbahçe art arda pozisyonlar buluyordu ancak, 13. dakikada Harun'un kendi kalesine attığı golle sarsıldı. Neustadter'in geri pasını ayağının altından kaçıran 29 yaşındaki kaleci, böylece bu sezon 4. kez gole sebebiyet veren bir hata yapmış oldu.



Eljif sahnede



1-0 geriye düştükten sonra da oyundan düşmeyerek ataklarını sürdüren Fenerbahçe aradığı golü 20. dakikada genç yıldızı Eljif Elmas'la buldu. Valbuena'nın sol taraftan açtığı ortaya çok düzgün bir kafa vuruşu yapan 19 yaşındaki oyuncu takımı adına 1-1'lik beraberliği getirdi. Galatasaray maçında da takımına puanı getiren golü kaydeden Eljif, ligdeki 3. golünü kaydetti.



Kurtarıcı Valbuena



Maç boyunca Eljif Elmas'la beraber takımın en iyisi olan Mathieu Valbuena, 72. dakikada frikikten takımını 2-1 öne geçirerek kritik galibiyette başrolü üstlendi. Bu sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldız, geçen günlerde sözleşmesindeki opsiyon maddesinden feragat etmişti.



VAR etkili



Maçta ilk yarının sonuna, VAR'da harcanan zaman sebebiyle 7 dakika eklendi. Fenerbahçe'nin golünde pozisyonu VAR'dan kontrol eden hakem Halis Özkahya, 39. dakikada Isla'nın sayılmayan golünde de kararı VAR aracılığıyla verdi. Hasan Ali'nin içeri çevirdiği topa Soldado'nun topuğuyla müdahale etmesinin ardından Isla topu boş kaleye göndermişti. Özkahya, İspanyol forvetin ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmederek golü iptal etti. VAR, ikinci yarıda da maçın ana odak noktası olmaya devam etti. Soldado'nun 74. dakikada attığı golde hakem Halis Özkahya yaklaşık 3 dakika boyunca pozisyonu inceledi ve ardından golü verdi.



Korkutan çarpışma



Maçın 48. dakikasında izleyenleri korkutan bir çarpışma yaşandı. Fenerbahçeli Serdar Aziz ve Kasımpaşalı Fode Koita boştaki bir topa hamle yaparken çarpıştı. Pozisyonun ardından iki futbolcu da yere yığıldı ve tedavileri 2-3 dakika içersinde tamamlandı.

Neustadter 3 ay sonra

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, 3 ay sonra forma şansı buldu. Stoperler Skrtel ve Sadık'ın cezalı olmasıyla forma şansı bulan Neustaedter, son olarak 8 Şubat'taki Kayserispor deplasmanında forma giymişti.





Taraftar yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Deplasman tribününü dolduran taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara destek verdi. Fenerbahçeli taraftarlar maçın ilk 5 dakikasında, Konya'da vefat eden bir taraftarı anmak için tezahürat yapmadı. Kasımpaşa tribünlerinin ise büyük bir bölümü boş kaldı. Öte yandan maçtan önce trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

Ali Koç, çocuk taraftarla fotoğraf çektirdi

Takımını Kasımpaşa deplasmanında yalnız bırakmayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, küçük bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmedi. Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuk taraftar için protokol tribününün yanındaki tribüne gitti. Çocuk taraftarla fotoğraf çektiren Koç'a tribünlerden büyük ilgi gösterildi.





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Josue Sa, Sadiku, Veigneau, Pavelka (Dk. 86 Hajradinovic), Khalili (Dk. 35 Veysel Sarı), Tarkan Serbest, Koita, Trezeguet, Perica

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas (dk. 61 Moses), Dirar (Dk. 89 Ayew), Valbuena (Dk. 73 Mehmet Ekici), Soldado

Goller: Dk. 13 Neustadter (Kendi kalesine), Dk. 20 Eljif Elmas, Dk. 72 Valbuena, Dk. 74 Soldado

Sarı kart: Perica, Pavelka, Veysel, Veigneau, Sadiku (Kasımpaşa)