Süper Lig'in yeni lideri Galatasaray

Lider Galatasaray



Bu karşılaşmadan aldığı 2-0'lık galibiyetle Galatasaray 63 puana ulaştı ve Başakşehir'i averaj farkıyla geçerek liderliğe oturdu. Sarı-Kırmızılıları aynı puanda Başakşehir takip ederken, Beşiktaş 59 puanda kaldı ve üçüncü sırada yer aldı.

Bülent Yıldırım ve VAR maça damga vurdu



Hakem Bülent Yıldırım'ın yönetimi Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinde tartışma konusuydu. Yıldırım'ın ilk yarıda Caner ve Vida'ya çıkardığı kartlarla Galatasaray'ın golünde Beşiktaş'ın tacını es geçmesi Siyah-Beyazlı taraftarlarca eleştirildi. Sarı-Kırmızılıların golünde topun Caner'e temas edip etmemesi büyük tartışma konusu olurken, yayıncı kuruluş bu konuda net bir kamera açısı sağlamaktan uzaktı. Mücadelede Galatasaray'ın 25. dakikada Diagne ile bulduğu golde ve 69. dakikada yine Senegalli oyuncunun yere düşürülmesiyle kazanılan penaltıda VAR'a başvuruldu ancak VAR odası, golün ve penaltının iptaline karar verdi.



Galatasaray rekoru egale etti



Bu akşamki derbi galibiyetiyle beraber sahasındaki son 35 lig maçında mağlup olmayan Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti. Cim Bom, Süper Lig’de 2016- 2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta da mağlup olmadı. Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde berabere kaldı.



Onyekuru'dan büyük katkı



Maçın 33. dakikasında çok net bir golü kaçıran Onyekuru, 44. dakikada Diagne'nin kendisine yaptığı ikramı geri çevirmeyerek topu boş kaleye yuvarladı ve ligdeki 14. golünü kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın son yıllardaki en skorer kanat oyuncularundan biri oldu.

Bakan Kasapoğlu da takip etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da derbi maçı statta takip etti. Bakan Kasapoğlu, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ile protokol tribününde izledi.

Nagatomo ve Kagawa ilk kez rakip

Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Japon futbolcular Yuto Nagatomo ile Shinji Kagawa ilk kez birbirlerine rakip oldu. Nagatomo sarı-kırmızılı forma altında maça ilk 11'de başlarken, Kagawa ise siyah-beyazlı takımın yedekleri arasında yer aldı. Bu arada her iki takımın kadrosunda Japon oyuncular bulunması nedeniyle, Japon futbolseverler de maçı statta takip etti.

Basının ilgisi yüksek

Galatasaray-Beşiktaş derbisine medya mensuplarının ilgisi yüksek oldu. Karşılaşmayı, muhabir, foto muhabiri, radyo yayıncısı ve yazar olarak toplam 270 kişinin takip ettiği açıklanırken, bunun 22'sinin yabancı olduğu aktarıldı. Müsabakayı Japonya'dan 11 gazetecinin takip ettiği bildirildi.

Josef Sural anıldı

Karşılaşmada, trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural anıldı. Müsabaka öncesinde Josef Sural için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar da üzerinde "Başın sağ olsun Alanyaspor" ve "Josef Sural" yazılarının yer aldığı pankart açtı.





GALATASARAY: 2 - BEŞİKTAŞ: 0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Bülent Yıldırım, Serkan Ok, Asım Yusuf Öz

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 81 Selçuk), Fernando, Feghouli (Dk. 90+1 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 90+5 Linnes), Diagne

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan Gönül (Dk. 54 Adriano), Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin (Dk. 57 Quaresma), Hutchinson, Dorukhan Toköz (Dk. 75 Kagawa), Necip Uysal, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 44 Onyekuru, Dk. 54 Fernando

SARI KARTLAR: Lens, Caner Erkin, Vida, Gökhan Gönül, Ljajic, Kagawa (Beşiktaş), Belhanda, Onyekuru (Galatasaray)