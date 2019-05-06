M.City'de Bruno Fernandes sesleri

Premier Lig'de şampiyonluğa koşan Manchester City, sezon sona ermeden transfer çalışmalarına başladı. Orta sahayı güçlendirmek isteyen İngiliz devi, Sporting Lizbon'un 24 yaşındaki Portekizli futbolcusu Bruno Fernandes'i renklerine bağlamak istiyor.

Bu sezon Primeira Liga'da 31 gol atıp 17 kez asist yapan Fernandes'in City'nin teklifine sıcak baktığı iddia edildi. Manchester United'ın da Fernandes ile ilgilendiği ancak City'nin elini çabuk tutup kulüp ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Sporting Lizbon'un Fernandes için 70 milyon euro talep ettiği ancak Manchester City'nin 50 milyon euro'nun yanında, kiralık veya kalıcı olarak, 2 oyuncu teklif ettiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz haftalarda Portekiz'deki bir tenis turnuvasında Fernandes ile beraber olan Manchester City futbolcusu Bernardo Silva, verdiği bir demecinde Portekizli oyuncu ile ilgili övgü dolu sözler söylemişti.

"Bruno, harika bir futbolcu. Kendi mevkisine göre normal olmayan, bol gollü, bol asistli, fantastik bir sezon geçirdi. Başka liglerde de rahatlıkla oynayabilecek bir futbolcu. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz.

Manchester City'nin Portekiz ekiplerinden Benfica'da oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Felix ile de ilgilendiği belirtilmişti. Silva, Felix ile ilgili de düşüncelerini dile getirdi.

"Benfica'nın Felix ve João Filipe gibi gençlerine yaptığı yatırımlar çok iyi. Keşke bu gençleri alıp Manchester'a götürebilsem. Hepsi çok iyi futbolcular. (Goal)