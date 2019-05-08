Galatasaray küllerinden doğdu

Galatasaray sezon başından bu yana saha içinde ve dışında yaşadığı birçok olaya rağmen hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda çifte şampiyonluğa koşuyor. Sezon başında forvet transferinin yapılamaması nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig’in ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisi sonrası zorlu bir periyot geçirdi. Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nu eleştirdikleri için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplam 150 gün, teknik direktör Fatih Terim de 10 maç hak mahrumiyeti cezası aldı. PFDK ayrıca Donk’a 6, Ndiaye’ye 5, Rodrigues’e de 3 maç men cezası kesti. Milli takım sürecinde Belhanda, Onyekuru ve Feghouli gibi kritik oyuncularını sakat dönmeleri nedeniyle bazı haftalarda oynatamayan Cim-Bom, ilk devrede 22 puan yitirdi. Porto, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova’nın yer aldığı Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada bitirip UEFA Avrupa Ligi’nden yoluna devam eden Sarı-Kırmızılılar, son 32 turunda Benfica’ya elendi.



Bu sezon 17 maçta hakem ve Video Hakem Sistemi’nin kurbanı olan Galatasaray, ligin ilk yarısını lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde 5. sırada tamamladı. Devre arasında stopere Luyindama ile Marcao’yu, forvete Diagne ile Mitroglou’nu transfer eden Cim-Bom; Ozan Kabak’ı Stuttgart’a; Rodrigues’i ise Suudi Arabistan ekibi İttihad’a sattı. Eren Derdiyok ve Serdar Aziz de kadro dışı bırakıldı.



‘8 de 18 de kapanır’

Sarı-Kırmızılılar, 24. haftada deplasmanda BŞB. Erzurumspor ile 1-1 berabere kalınca Başakşehir’le puan farkı 8’e yükseldi. Camianın şampiyonluk umutlarının azaldığı bu mücadelenin ardından Fatih Terim, “8 puan da kapanır, 18 de kapanır. 30 puan var yeter ki biz kazanalım, bizim kendimizle işimiz” sözleriyle şampiyonluğa olan inancını belirtti. 26. haftada fark 6’ya, 28. haftada 5’e, 29. haftada 3’e, 30. haftada 2’ye indi. Sarı-Kırmızılılar, 31. haftada da Beşiktaş’ı mağlup ederek 21 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Terim’in Türkiye Kupası’nda Malatyaspor’u eleyip finale çıktıkları mücadelenin ardından basın toplantısındaki “Galatasaray hakkı yenince birleşebilen, ilahi adalete inanan ve sonuna kadar da pes etmeyen bir camia.. Şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden doğarız, hiçbir zaman pes etmeyiz” yorumu da Galatasaray adına sezonun özeti niteliğindeydi.