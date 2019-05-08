Babel Galatasaray'a çok yakın

Fulham ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek Hollandalı futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, 32 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık kontrat imzalayacak. Babel, sarı-kırmızılı kulüpten 2,5 milyon avro yıllık garanti ücret alacak. Ayrıca oyuncuya yine 2,5 milyon avro imza parası da ödenecek. Futbolcu sezonun bitmesiyle birlikte İstanbul'a gelerek imzayı atacak. Galatasaray yönetiminin, Babel için farklı bir tanıtım organizasyonuna da hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğun kazanılması halinde Ryan Babel'i de kutlamalara davet edeceği ve Hollandalı yıldızın yeni formasıyla taraftarların önüne çıkacağı bilgisi paylaşıldı. Fulham'da sezonun 2. yarısında iyi bir dönem geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 15 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.