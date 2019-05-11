Mustafa Cengiz: Türkiye'nin sportif çimentosuyuz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sarı-Kırmızı takımın Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Biz Türkiye'yiz, Türkiye'nin sportif çimentosuyuz" dedi.

Başkan Cengiz'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ligdeki tüm takımlara saygı ve selamlarını ilettiğini ifade eden Mustafa Cengiz, "Şampiyonluk yolunda mücadeleler verdik. İnşallah mutlu sona Galatasaray ulaşır diyorum" dedi.

"Bu konuşmaların yeri Galatasaray'ın resmi kürsüleri değildir"

Kişisel olarak herkesin değişik siyasi görüşleri olabileceğini kaydeden Cengiz, “Biz biraz önce söylediğimiz gibi tümüne sahip çıkarız ama hiçbiri Galatasaray’ın resmi kürsülerinden ifade yeri değildir. Bu bağlamda o arkadaşımız kendi kişisel görüşlerini beyan etmiştir. Bu Galatasaray’ın duruşunu yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür, siyasetin dışındadır. Lütfen istirham ediyorum. Galatasaray’ı siyasetin çıkmaz labirentlerine kimse sokmasın. Ben bunu bütün spor kulüpleri için diliyorum. Biz bir sivil toplum örgütüyüz. Bütün insanları bütün Türkiye’yi temsil ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Üyelerden ricam konuşurken çok dikkatli olmaları”

"Kulüp içindeki sorunlar ve Galatasaray Florya’dan yönetiliyor” iddialarının hatırlatılması üzerine de Cengiz, şunları söyledi:

“Tabi uç laflar oluyor değerli arkadaşlar. Biz bize oy verenlerin de vermeyenleri de temsil ediyoruz, onların da başkanıyız. O tip şeyler olduğuna ben ihtimal vermek istemiyorum. Bizim görevimiz birleştirmek, bütünleştirmek, ayrıştırmak, ötekileştirmek değil. Herkese saygı duyuyorum. Sorumluluk bilincinde Galatasaray’ın kürsüsü çok ağır bir kürsüdür çok değerli bir kürsüdür. Tüm spor kulüplerinin de öyle. Benim üyelerden ricam konuşurken çok dikkatli olmaları, toplumu ve Galatasaray’ı ayrıştırıcı ve birbirine düşürücü sözcüklerden imtina etmeleri şiddetli rica ediyorum.”