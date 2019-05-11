Galatasaray'dan muhteşem geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray muhteşem geri dönüşe imza atarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, puanını 66'ya çıkartarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.
Maçtan notlar
Belhanda ve Mitroglou yok
Galatasaray'da Faslı yıldız Younes Belhanda Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart, Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Herkesi yıkan sakatlık
Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Emre Akbaba, oyuna girdikten 5 dakika sonra sakatlandı. Anında saha görevlileri sahaya girerek Emre Akbaba'ya müdahalede bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sedye ile sahayı terk eden Emre Akbaba, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emre Akbaba ligin 7. haftasında Erzurumspor'la oynanan maçta da sakatlık yaşamış ve yaklaşık sahalardan 4 ay uzak kalmıştı.
ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - GALATASARAY: 3
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Serkan Çınar, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (dk. 90+11 Nakoulma), Umar (dk. 90 Saadane), Samudio, Boldrin (dk. 83 Abdullah Durak), Muric
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (dk. Emre Akbaba, dk. 74 Muğdat Çelik) , Fernando, Feghouli, Ndiaye (dk. 83 Sinan Gümüş), Onyekuru, Diagne
GOLLER: Dk. 9 Feghouli, dk. 90+2 Diagne, dk. 90+7 Diagne (Galatasaray); dk. 45 Muric, dk. 76 Umar (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Abarhoun, Azubuike, Boldrin (Çaykur Rizespor); 45+4 Donk (Galatasaray)
KIRMIZI KART: Samudio