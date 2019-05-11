Galatasaray'dan muhteşem geri dönüş

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray muhteşem geri dönüşe imza atarak Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Sarı-Kırmızılılar, puanını 66'ya çıkartarak şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Maçtan notlar

Belhanda ve Mitroglou yok

Galatasaray'da Faslı yıldız Younes Belhanda Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart, Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Herkesi yıkan sakatlık

Karşılaşmanın 62. dakikasında oyuna giren Emre Akbaba, oyuna girdikten 5 dakika sonra sakatlandı. Anında saha görevlileri sahaya girerek Emre Akbaba'ya müdahalede bulundu. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığının ardından futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Sedye ile sahayı terk eden Emre Akbaba, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emre Akbaba ligin 7. haftasında Erzurumspor'la oynanan maçta da sakatlık yaşamış ve yaklaşık sahalardan 4 ay uzak kalmıştı.

ÇAYKUR RİZESPOR: 2 - GALATASARAY: 3

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Serkan Çınar, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran (dk. 90+11 Nakoulma), Umar (dk. 90 Saadane), Samudio, Boldrin (dk. 83 Abdullah Durak), Muric

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (dk. Emre Akbaba, dk. 74 Muğdat Çelik) , Fernando, Feghouli, Ndiaye (dk. 83 Sinan Gümüş), Onyekuru, Diagne

GOLLER: Dk. 9 Feghouli, dk. 90+2 Diagne, dk. 90+7 Diagne (Galatasaray); dk. 45 Muric, dk. 76 Umar (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Abarhoun, Azubuike, Boldrin (Çaykur Rizespor); 45+4 Donk (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Samudio