Onyekuru: 3 puanı Emre'ye armağan etmek istiyoruz

Galatasaraylı Henry Onyekuru, 3-2 kazandıkları Çaykur Rizespor mücadelesinin ardından, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı golcü oyuncu maç sonu yaptığı açıklamasında, "Emre Akbaba'nın sakatlığı bizi çok üzdü. Diğer taraftan daha çok motive etti. Mükemmel bir galibiyet geldi. 3 puanı Ona armağan etmek istiyoruz. Penaltıyı çok konuşacak bir şey yok yüzde ytüz penaltı. İlk topa ben vurdum rakip bana vurdu. O da bunun farkında. Ancak bugün konuşulması gereken bizim galibiyetimiz. Çünkü inanılmaz bir geri dönüş oldu" dedi.