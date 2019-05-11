Fenerbahçe morallendi, Akhisar veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Akhisarspor'u 2-1 yenerek puanını 40'a yükseltti. Ege temsilcisi bu sonuçla Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Sarı-Lacivertlilerin golleri Soldado ve Dirar'dan gelirken, Akhisarspor'un golünü Barbosa kaydetti.

Fenerbahçe bu maçın ardından maç fazlasıyla 10. sıraya yerleşti.

'Her şey çok güzel olacak’

Fenerbahçeli taraftarlar, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına tepki gösterdi. Sarı-Lacivertliler, maç başında ve mücadele oynanırken “Her şey çok güzel olacak” ve “Hak, hukuk, adalet” tezahüratları yaparak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

Tribünler boş kaldı

Evinde Akhisarspor’u ağırlayan Fenerbahçe’de boş tribünler göze çarptı. Maç öncesinde sokakların boş olması tribünlere de yansırken koltuklarda geniş boşluklar oluştu. Kale arkası tribünlerinin büyük kısmı dolarken Fenerium ve 1907 tribünlerindeki boş koltuklar dikkat çekti. Öte yandan müsabakanın 6. dakikasında Bokila ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Mehmet Topal, 9. dakikada maça devam edemedi. Tecrübeli orta saha oyuncusu yerini Moses’a bıraktı.

FENERBAHÇE: 2 - AKHİSARSPOR: 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Cem Satman, Mustafa Savranlar, Cüneyt Çakır (VAR)

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Serdar, Hasan Ali, Mehmet Topal (dk. 11 Moses), Jailson, Dirar, Eljif (dk. 84 Tolgay), Valbuena (dk. 88 Ayew), Soldado

AKHİSAR: Fatih, Vrsajevic, Rotman, Caner, Güray, Sissoko, Zeki (dk. 84 Serginho), Barbosa, Aykut (dk. 67 Eray), Manu, Bokila (dk. 75 Cikalleshi)

GOLLER: Dk. 28 Soldado, dk. 30 Dirar, dk. 45+5 Barbosa

SARI KARTLAR: Serdar, Eljif, Jailson (F.Bahçe); Güray, Bokila, Eray (Akhisar)