Kupada zafer Galatasaray'ın

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Akhisarspor'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Sarı-Kırmızılılar Sinan Gümüş'ün penaltıdan ve Feghouli ve Diagne'nin golleriyle zafere uzandı. Akhisarspor'un golü Manu'dan geldi. Galatasaray, bu zaferle birlikte 18. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Emre Akbaba unutulmadı

Galatasaray, maçın 88. dakikasında Feghouli'nin attığı golle 2-1 öne geçerek kupanın kulbundan tuttu. Cezayirli oyuncu golden sonra Emre Akbaba'nın formasını taraftara gösterdi ve formayı öptü.



Fatih Terim rekora ortak oldu



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3. kez Türkiye Kupası'nı kazanarak Ahmet Suat Özyazıcı, Aykut Kocaman ve Gündüz Kılıç'ın rekoruna ortak oldu.

Talihsiz Diagne



Maçın 65. dakikasında 1-0 geride olan Galatasaray Linnes'İn düşürülmesiyle penaltı kazandı. Topun başına geçen Diagne, penaltıyı gole çeviremedi. Senegalli oyuncu, böylece resmi maçlarda son 3 penaltısının ikisini kaçırmış oldu. Sarı-Kırmızılılar, 78. dakikada tekrar penaltı kazandı. Bu sefer düşürülen Diagne, penaltıyı kullanmaya gitmedi. Sinan, Galatasaray adına penaltıyı gole çevirerek maça beraberliği getirdi. Diagne, 90+4. dakikada Sarı-Kırmızılıların 3. golünü atarak moral buldu.



Ortalık karıştı



Galatasaray'ın kazandığı ikinci penaltının ardından hakem Suat Arslanboğa şiddetli itiraza maruz kaldı. Akhisarlı oyuncular hakeme çok yoğun itirazda bulundu. Miguel Lopes, hakemi protesto etmekten iki kez sarı kart gördü ve oyundan atıldı. Bokila, yedek kulübesinden sahaya girdiği için, Fatih ve Güray ise penaltı golünün ardından itirazlarını sürdürdükleri için sarı kart gördüler. Maçın sonunda ise Diagne ve Manu gerginlik yaşadı.



Manu yine boş geçmedi



Süper Lig'de büyük takımlara attığı gollerle isim yapan Elvis Manu, bu maçı da boş geçmedi. 54. dakikada Güray'ın içeri çevirdiği topu boş kaleye yuvarlayan Manu, takımını 1-0 öne geçirdi ama bu kupa için yeterli olmadı.

Tribünler doldu

Final karşılaşmasında, stadın VIP ve güney tribünleri Galatasaray, maraton ve kuzey tribünleri ise Akhisarsporlu taraftarlara ayrıldı. İki takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdu. Tokat, Kayseri, Erzincan, Malatya'nın yanı sıra birçok ilden Sivas'a gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Terim'den 3 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Terim, Rize deplasmanında görev verdiği Donk, Fernando ve Nagatomo'nun yerine bu karşılaşmada Selçuk İnan, Belhanda ve Linnes'e şans tanıdı. Kalede Muslera'yı oynatan Terim, savunma dörtlüsünde Mariano, Marcao, Luyindama ve Linnes'e görev verdi. Savunmanın önünde Ndiaye ve Selçuk İnan, kanatlarda ise Feghouli ve Onyekuru'ya şans tanıyan Terim, forvetin arkasında Belhanda'yı, ileri uçta Ndiaye'yi görevlendirdi.

Akhisarspor'da 2 değişiklik

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 yenildikleri maçın kadrosundan 2 değişikliğe gitti. Kavçak, Fenerbahçe maçında görev verdiği Bokila ve Aykut Çeviker'in yerine Kadir Keleş ve Lopes'i sahaya sürdü.

2 bin polis görev yaptı

Karşılaşma nedeniyle stat ve çevresinde 2 bin emniyet mensubu görev yaptı. Bazı polisler ve görevliler, iftarını stadyumda açtı. Akhisarspor sahaya, "100 yıl önceki aynı ruhla Sivas Kongresi'nin 100. yılı kutlu olsun", Galatasaray ise "Cumhuriyetin Temelini Burada Attık- Mustafa Kemal Atatürk" yazılı pankartlarla çıktı. İki takım oyuncuları, polis ve jandarma üniformaları giyen çocuklarla seramonide yer aldı.





AKHİSARSPOR: 1 - GALATASARAY: 3

STAT: Sivas Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Serkan Ok, İsmail Şencan

VAR HAKEMİ: Mete Kalkavan

AKHİSAR: Fatih, Vrsajevic (dk. 60 Aykut), Rotman, Caner, Kadir, Zeki, Sissoko, Barbosa, Lopes, Güray, Manu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Linnes, Selçuk (dk. 74 Donk), Ndiaye (dk. 67 Sinan), Onyekuru, Belhanda, Feghouli (dk. 90 Fernando), Diagne

GOLLER: Dk. 57 Manu, dk. 80 Sinan (pen.), dk. 88 Feghouli, dk. 90+4 Diagne

KIRMIZI KART: Dk. 78 Lopes (Akhisar)

SARI KARTLAR: Rotman, Vrsajevic, Güray, Fatih, Sissoko (Akhisar); Luyindama (G.Saray)