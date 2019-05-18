Avcı'dan Adebayor sürprizi

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, yarın Türk Telekom Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve hakem Cüneyt Çakır’ın düdük çalacağı mücadeleden galip ayrılmak istiyor.



ŞİFRE PAS OYUNU VE HIZLI HÜCUM



Ligin kader maçında Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir, taraftar baskısını da arkasına alacak olan sarı kırmızılıları pas oyunu ve hızlı hücumla durdurmaya çalışacak.

Başakşehir, kaptan Emre Belözoğlu’nun ve İrfan Can Kahveci’nin orta sahadaki uyumu ve Visca ile Elia’nın hızlı hücumlarıyla rakip kalede gol arayacak.

İleri uçta Bajic’in yanı sıra Adebayor’un da görev alması seçenek dahilinde. Bu tarz baskısı yüksek maçlarda kritik goller atan Adebayor’u Avcı sahaya sürebilir.

Devre arası takıma katılan Robinho, beklenileni verememiş olsa da tecrübesiyle fayda sağlayabilir. Sol kanatta da görev alabilen Brezilyalı yıldızın Elia’nın yerine ilk 11’de sahaya çıkması muhtemel.



3 OYUNCU SAKAT, KAPTAN BELİRSİZ



Kritik haftada Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Medipol Başakşehir’de Alexandru Epureanu, Demba Ba ve Arda Turan görev alamayacak. Tedavisi süren Emre Belözoğlu’nun durumu ise maç saati belli olacak. Avcı’nın saha içinde en güvendiği isim olan ve oynanan oyunda önemli bir yeri olan Belözoğlu’nun kritik maçta görev alması takım içinde de pozitif bir hava oluşturacak.