Trabzonspor'a örtülü ödenek iddiası

Trabzonspor Başkanı Ahemt Ağaoğlu'nun A Spor'a yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Finansal sıkıntılarla boğuşan Bordo-Mavili takımın UEFA'nın vereceği Avrupa kupalarına katılamama cezasıyla karşı karşıya kalması üzerine yayına bağlanıp açıklama yapan Ağaoğlu, kulüp olarak yaşadıkları mali sıkıntının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çözüldüğünü ifade etti. Açıklamanın ardından kulüp borcunun Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden verildiği görüşü öne çıkarken bir çok kişi olaya tepki gösterdi. Ağaoğlu Trabzonspor’un borcunun 50 milyon Avro olduğunu söylemişti. Bu durumda Trabzonspor'un örtülü ödenekten 51 milyon Avro aldığı iddia ediliyor. Bu iddia, bazı vatandaşlarda, "Alın terimizle kazandığımız para Trabzonspor'a mı gidiyor?" endişesini yarattı.