Fenerbahçe'de 'Kaptan' geri dönüyor

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe’de transfer harekatı erkenden başladı. Sarı-Lacivertliler, eski kaptanı Emre Belözoğlu’yla anlaşma sağlamak üzere. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor’a verdiği röportajda tecrübeli oyuncunun 1 sene daha Fenerbahçe’de forma giydikten sonra futbol kariyerini noktalamak istediğini açıkladı. Sarı-Lacivertlilerin Emre Belözoğlu’na milli maçların ardından imza attırması bekleniyor.