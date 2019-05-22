Fenerbahçe'de 'Kaptan' geri dönüyor

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 17:04

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe’de transfer harekatı erkenden başladı. Sarı-Lacivertliler, eski kaptanı Emre Belözoğlu’yla anlaşma sağlamak üzere. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT Spor’a verdiği röportajda tecrübeli oyuncunun 1 sene daha Fenerbahçe’de forma giydikten sonra futbol kariyerini noktalamak istediğini açıkladı. Sarı-Lacivertlilerin Emre Belözoğlu’na milli maçların ardından imza attırması bekleniyor.

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Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu