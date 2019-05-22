Turkcell'den Galatasaraylılara müjde

Firmadan yapılan resmi açıklamaya göre Sarı Kırmızı Destek Paketleri’nden Şampiyon paketi alarak takımlarına destek olan Galatasaray taraftarlarının her birine bugüne kadar toplamda 126,6 GB hediye eden Turkcell, şimdi sarı-kırmızılıların 22’nci şampiyonluk sevincine de ortak oluyor. Firma, “şampiyon” pakete sahip taraftarlara 22’nci şampiyonluğu dijital ortamda rahat rahat kutlayabilmeleri için 22 GB hediye ediyor. Hediye internetlerin Galatasaray’ın son hafta deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının oynanacağı 24 Mayıs Cuma günü taraftarların hatlarına yükleneceği belirtiliyor. Söylendiği kadarıyla bu hediyeden “şampiyon” paket sahiplerinin yanı sıra son hafta oynanacak maç öncesine kadar ‘Şampiyon’ paketi alan Galatasaray taraftarları da yararlanabilecek. Turkcell hattına sahip Galatasaraylılar “şampiyon” paketini, Turkcell satış kanallarının yanı sıra SMS ile de kolayca satın alabiliyor. Bunun için GS9 yazıp 2200’a mesaj göndermeleri yeterli oluyor.