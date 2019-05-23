Galatasaray için flaş iddia: Belhanda satıldı mı?

Ancak durumun böyle olmadığı öğrenildi. William D'Avila'nın Suudi Arabistan'a gittiği fakat görüştüğü ismin Belhanda değil Badou Ndiaye olduğu belirtildi. Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren ve Stoke City'ye dönen oyuncuyu, Al-Hilal istiyor ve William D'Avila da bunun için Suudi Arabistan'a gitti.

Öte yandan Galatasaray cephesinden gelen bilgi de en azından şimdilik Belhanda'nın Cimbom'dan ayrılmayacağı yönünde... Sarı kırmızılı yöneticiler, teknik heyetten Belhanda'nın satılmasına dair bir karar gelmediğini ve böyle bir anlaşma yapmadıklarını belirtti.

Fatih Terim'in beğendiği bir oyuncu olan Younes Belhanda'nın 'satılması planlanan oyuncular' arasında olmadığı öğrenilirken, çok iyi bir alternatifi bulunmadığı sürece de satılmayacağı vurgulandı. Hatta Galatasaray, Ndiaye'nin de ayrılmasının ardından orta sahaya bir takviye daha yapmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.