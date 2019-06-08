Dünya şampiyonunu perişan ettik

EURO 2020 Elemeleri H Grubu mücadelesinde Türkiye, konuk ettiği Fransa’yı 2-0 mağlup etti ve rakibine karşı tarihte ilk defa kazandı. Ay yıldızlıları üç puana taşıyan goller Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’den geldi.

Miller, bu galibiyetle eleme etabında üçte üç yaptı ve H Grubu’nun liderlik koltuğunu Fransa’dan teslim aldı. Kırmızı beyazlıları 6 puanlı iki ekip Fransa ve İzlanda takip ediyor.

Türkiye, elemelerin bir sonraki maçında 11 Haziran Salı günü İzlanda’ya konuk olacak. Fransa ise aynı gün Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu mücadeleye Moldova maçına göre üç değişiklikle çıktı. Tecrübeli teknik adam, Moldova maçında ilk 11'de görev verdiği Deniz Türüç, Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun yerine Fransa karşısında Cengiz Ünder, İrfan Kahveci ve Kenan Karaman'a şans tanıdı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya),

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Fransa: LIoris, Digne, Umtiti, Varane, Pavard, Matuidi, Pogba, Sissoko, Griezmann, Giroud, Mbappe

Maç Öncesi Notlar

Milli takıma coşkulu karşılama

A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Ay-yıldızlı ekibi "Türkiye" tezahüratlarıyla karşılayan çok sayıda taraftar, kırmızı-beyaz meşale yaktı.

Tribünler doldu

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda seyirci girişlerinin 19.00'da açılmasıyla tribünler tamamen dolu. Satışa çıktığı gün dakikalar içerisinde biletleri tüketen taraftarlar, stat girişinde de milli takımı coşkuyla karşıladı. Futbolseverler, millilerin ısınmaya çıkmasıyla birlikte oyunculara destek olmaya başladı. Karşılaşma öncesinde stadyumda 42 bin Türk bayrağı dağıtıldı. Mücadele öncesi ve sırasında taraftarların bayraklarla yaptıkları görsel şov, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

175 basın mensubu görevli

Öte yandan Türkiye - Fransa karşılaşmasına basın mensuplarının ilgisi yoğun oldu. 49'u Fransız olmak üzere 175 basın mensubu, karşılaşmayı takip etti.

Juventus, Merih'i izliyor

Türkiye - Fransa maçına ilk 11'de başlayan genç savunmacı Merih Demiral için Juventus Sportif Direktörü Fabio Peratici de tribündeki yerini aldı. Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'ya transfer olan ve kısa sürede büyük kulüplerin dikkatini çeken Merih Demiral'ın ismi Juventus ile anılıyordu. Fransa maçı öncesinde siyah beyazlıekibin sportif direktörü Fabio Peratici de tribünlerdeki yerini aldı.

Kante yok, Mbappe ilk 11'de

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps ise yıldız oyuncu Mbappe'yi ilk 11'de oynattı. Bolivya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mbappe, Türkiye karşısında sahadaki yerini aldı. Deschamps orta sahada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kante'nin yerine ise Sissoko'ya forma verdi.



Fransız taraftarlar Konya'da

Türkiye'nin Fransa'yı konuk ettiği karşılaşma için yaklaşık 2 bin 500 Fransız taraftar maç için Konya'ya geldi. Biletlerini internetten alamayan taraftarların çoğu karaborsa biletleri satın aldı. 400 Dolar'a kadar bilet alan Fransızlar stada girmek üzereyken biletlerinin sahte oldukları anlaşıldı. Konya Emniyeti'nin daha sonra sahte biletler üzerine operasyon başlattığı öğrenildi.