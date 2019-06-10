Abdullah Avcı: Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı için imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Fikret Orman: Hocamızla birbirimizi çok severiz
Abdullah Avcı ile uzun senelerden bu yana çalışma isteğinin olduğunu vurgulayan Fikret Orman, şunları kaydetti:
"Hocamızla birbirimizi çok severiz. Bu süreçte hocanın da yeni başlangıç isteğini duymuştum. Abdullah Avcı'nın kendi kararını vermesini bekledik. Medipol Başakşehir'den ayrıldığından itibaren ise hemen görüşme ihtiyacı duyduk. Göksel Gümüşdağ ile de nezaketen konuştum. Daha sonra hoca ile mali konularda bizi hiç zorlamayacak bir görüşme yapıldı. Hep teknik işlerle ilgili şeyler konuştuk. Kısa sürede bir noktaya geldik. Tekrar hayırlı olsun"
Hocanın kendi kararını vermesini bekledik. Ne zaman ki ayrıldı, hemen görüşme ihtiyacı duyduk. Ayrılmalarına rağmen Göksel Başkan (Gümüşdağ) ile de görüştük. Hocamızla mali konularda bizi zorlamayacak, bir dakikayı geçmeyecek konular konuşuldu.
Beşiktaş'ın artık yeni bir sayfa açması gerektiğini söyleyen Başkan Orman, "Şenol hoca ile 4 sene çalıştık. Artık Beşiktaş'ın yeni bir sayfa açması gerekiyordu. Abdullah hocamızın da aynı şekilde. İki tane bembeyaz sayfa açıyoruz. Abdullah Avcı kariyer itibarıyla Şenol Güneş'i takip ediyor. Şenol hocanın da buraya gelmeden evvel şampiyonluğu yoktu. Abdullah hoca da inşallah ilk şampiyonluğunu burada kazanacak" dedi.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Sıcak karşılamadan dolayı siyah-beyazlı camiaya teşekkür eden Avcı, "Zarif sözleri için başkana ve camiaya teşekkür ediyorum. Öncelikle bu noktaya gelmemde önemli katkısı bulunan Medipol Başakşehir ailesinin her çalışanına tek tek teşekkür ediyorum. Yoğun süreçte desteğini esirgemeyen ve bu yolda bana 'yolun açık olsun' diyen Göksel Gümüşdağ'a minnetlerimi sunuyorum" dedi.
Kendini yenileyen, geliştiren ve oynadığı futbolla tüm futbol kamuoyunun takdirini kazanan bir takım oluşturmak istediklerini ifade eden Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beni hayatta tutan 3 şey var. Dürüstlük, sadakat ve vefa. Beşiktaş ilkelerinde, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş bir kulübe imza atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. Arzum ve isteğim, bu kulübe nice şampiyonluklar yaşatmak. Amacım her gün kendini geliştiren, yenileyen ve oyuncu grubunun keyif aldığı bir futbol oynatmak. İki şeyden hayatım boyunca taviz vermeyeceğim. Kulübün mazisine layık bir duruş. Oynadığı futbolla taraftarının saygı, sevgi ve çoşkusunu kazanan, rakip taraftarların da gıpta ile baktığı bir futbol takımı hazırlamak. Bu sözlerimin altına hayırlı olsun diyorum."
"Oğuzhan'ı kazanmak istiyoruz"
Oğuzhan Ozyakup'u yeniden kazanmak istediğini belirten Avcı, "Oğuzhan, benim milli takıma aldığım oyuncuydu. O dönem Arsenal'dan Beşiktaş'a transferiyle alakalı fikirlerimi söylemiştim. Yetenekli, eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan'ı hem Beşiktaş'a hem Milli Takım'a kazandıracağız" ifadelerini kullandı.