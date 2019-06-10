Abdullah Avcı: Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Abdullah Avcı için imza töreni düzenlendi. Vodafone Park'ta düzenlenen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katıldığı törende 55 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fikret Orman: Hocamızla birbirimizi çok severiz

Abdullah Avcı ile uzun senelerden bu yana çalışma isteğinin olduğunu vurgulayan Fikret Orman, şunları kaydetti:

"Hocamızla birbirimizi çok severiz. Bu süreçte hocanın da yeni başlangıç isteğini duymuştum. Abdullah Avcı'nın kendi kararını vermesini bekledik. Medipol Başakşehir'den ayrıldığından itibaren ise hemen görüşme ihtiyacı duyduk. Göksel Gümüşdağ ile de nezaketen konuştum. Daha sonra hoca ile mali konularda bizi hiç zorlamayacak bir görüşme yapıldı. Hep teknik işlerle ilgili şeyler konuştuk. Kısa sürede bir noktaya geldik. Tekrar hayırlı olsun"

Hocanın kendi kararını vermesini bekledik. Ne zaman ki ayrıldı, hemen görüşme ihtiyacı duyduk. Ayrılmalarına rağmen Göksel Başkan (Gümüşdağ) ile de görüştük. Hocamızla mali konularda bizi zorlamayacak, bir dakikayı geçmeyecek konular konuşuldu.