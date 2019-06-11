Eljif Elmas'a dev teklif

Transferde kaynak yaratmak isteyen ve bu nedenle elindeki genç yıldızlara gelen teklifleri değerlendiren Fenerbahçe'de Eljif Elmas'a talip olan kulüpler artıyor. Gelen son haberlere göre 20 yaşındaki Makedon yıldızın son talibi İtalya'dan Napoli. Mavi-Beyazlı kulübün Eljif'i mutlaka kadrosuna katmak istediği bu transfer için 15 milyon Avro'luk bir paket hazırladığı öğrenildi.