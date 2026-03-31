Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB Davası'nda mütalaa açıklandı: Savcı 7 kişinin tahliyesini talep etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB Davası'nın duruşması üçüncü haftada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor.

Duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu'nun kayınbiraderi Cevat Kaya ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 107 tutuklu sanık katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları da duruşmaya geldi.

Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edildi. Duruşmayı, sanık yakınları ve ailelerinin yanı sıra CHP’li isimler de takip ediyor.

12.49 | MÜTALAA AÇIKLANDI: 7 KİŞİ HAKKINDA TAHLİYE TALEBİ

İBB davasında duruşma savcısı 1 saatlik aradan sonra tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıkladı.

Savcılık, Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük, Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı, iş insanı Evren Şirolu, Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu, iş insanı Ali Üner, İETT özel halk otobüsü işletmecisi Ebubekir Akın ve İSPER büro personeli Davut Bildik hakkında tahliye talep etti.

Mahkeme Heyeti’nin kararı, avukat beyanlarının ardından 2 gün sonra, perşembe günü belli olacak.

İBB Davasının ilk 13 gününde şu isimler savunma yapmıştı:

1) Eski CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu

2) CHP PM Üyesi Baki Aydöner'in kardeşi, iş insanı Bulut Aydöner

3) CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın şoförü Sırrı Küçük

4) Etkin pişmanlık ifadesi veren ancak yeterli görülmemesi nedeniyle tahliye olamayan Ağaç AŞ Satın Alma Müdürü Ümit Polat

5) Ağaç AŞ personeli Fatih Yağcı

6) Ali Üner

7) Evren Şiroğlu

8) Hüsnü Yüksel Tunar

9) Murat Or

10) Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas

11) Altan Ertürk

12) Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan

13) Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

14) Murat Keleş

15) Ceyhun Avşar

16) Ebubekir Akın

17) Mehmet Karataş

KASAPOĞLU 13 YAŞINDAKİ OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜNDE TUTUKLANMIŞTI

İBB Davası'nda tahliye talep edilen isimlerden biri, Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu oldu. İlk olarak İBB'ye yönelik Nisan ayındaki 2. dalga operasyonlarda gözaltına alınan Kasapoğlu'na, sahibi olduğu ikinci el arabanın ilk sahiplerinin neden yurtdışına çıktıkları ve arabayı almak için yolladığı para sorulmuş, daha sonra da serbest bırakılmıştı.

Kasapoğlu, Mayıs ayındaki 4. dalga operasyonlarda bir kez daha gözaltına alınırken bu sefer de İmamoğlu'nun koruma ekibi ve çeşitli İBB bürokratlarıyla yaptığı görüşmeler ve İmamoğlu'nun kayıp olduğu belirtilen cep telefonu sorulmuştu. Kasapoğlu, gözaltı sürecinin ardından tek başına baktığı 13 yaşındaki oğlu Çınar'ın doğum gününde tutuklanmıştı.

KALP PİLİ VE KALP KAPAK PROTEZİ NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYORDU

İBB Davası'nda, hakkında tahliye talep edilen isimlerden bir diğeri de Davut Bildik oldu.

İBB iştiraki İSPER'de büro personeli olarak çalışan Bildik, yüzde 47 engellilik oranı nedeniyle İBB bünyesine engelli kadrosundan girmişti. Mayıs ayından bu yana tutuklu olan ve kalp pili ile kalp kapak protezi bulunan Bildik'in cezaevinde sağlık durumu kötüleşmişti.

5 YAŞINDAKİ KIZININ FOTOĞRAFINI GÖSTEREREK 'KIZIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Duruşma Savcısı'nın tahliye talep ettiği diğer isim olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın tutuklu şoförü Sırrı Küçük 11 Mart’ta savunma yapmıştı.

Duruşmanın bugüne kadarki en duygusal savunmalarından birini yapan Küçük, 10 aydır işlemediği bir suç nedeniyle tutuklu bulunduğunu belirtmişti. Gözaltına alındığı sabah yaşadıklarını anlatan Küçük, 5 yaşındaki kızına ilk kez o gün yalan söylediğini ifade ederek, “Kızım ‘Baba nereye gidiyorsun?’ dedi, ‘İşe gidiyorum’ dedim” diye anlatmıştı.

Küçük, iddiaya konu lokasyon olan Başak Petrol’de bulunmasının günlük yaşamının bir parçası olduğunu belirterek, burada çay içtiğini, yemek yediğini ve aracını yıkattığını, bu nedenle baz vermesinin doğal olduğunu söylemişti. Aynı noktada çok sayıda kişinin bulunmasının suçlama konusu yapılamayacağını vurgulayan Küçük, bu durumun rüşvetle ilişkilendirilemeyeceğini ifade etmişti.

Hakkındaki rüşvet iddiasını reddeden Küçük, kendisine 5 milyon lira verildiği yönündeki beyanın çelişkili olduğunu savunmuştu. HTS kayıtlarında kendisiyle yapılmış bir görüşmeye dair herhangi bir delil bulunmadığını belirten Küçük, böyle bir paranın kalabalık ve kameraların bulunduğu bir yerde alınmasının da hayatın olağan akışına aykırı olduğunu dile getirmişti.

Kendisine para verdiğini iddia edilen kişinin “görsem tanımam” beyanına da dikkat çeken Küçük, bu durumun iddialarla çeliştiğini belirtmişti. Savunmasının sonunda kızının fotoğrafını gösteren Küçük, “Kızıma kavuşmak istiyorum” diyerek tahliyesini talep etmişti.

GİZLİ TANIK DIŞINDA HAKKINDA HİÇBİR İFADE OLMADAN 8 AYDIR TUTUKLUYDU

Tahliyesi talep edilen Ağaç AŞ çalışanı Fatih Yağcı ise gizli tanık 'Gürgen’in iddiaları hakkında savunma yapmıştı. Yağcı, “Para alışverişini ne gördüm ne duydum. Bana teslim edilen para veya benzer bir şey de yok, bununla alakalı beyan da yok. HTS eşleşmesi de tamamen fiziki koşullardan kaynaklanıyor” demişti.

Rüşvet paralarını teslim alarak rüşvete aracılık ettiği yönündeki iddiaya yanıt veren Yağcı, “Ben kimseyle para alışverişi yapmadım, ifade de yok ama 8 aydır tutukluyum” ifadelerini kullanmıştı.

900 METRELİK BAZ KAYDI DELİL OLARAK GÖSTERİLİP TUTUKLANMIŞTI

Tahliyesi talep edilen Özel Halk Otobüsü işletmeciliği yapan iş insanı Ebubekir Akın ise dünkü duruşmada savunma yapmıştı. Suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş’ın belediyeden hak edişlerini zamanında alabilmesi için rüşvet sürecine aracılık ettiği yönünde iddialar olduğunu hatırlatan Akın, “Kendi hak edişlerini zamanında alamayan bir insanken, bir başkasının alması için rüşvete aracılık yapmam ne kadar akla yatkın?” Diye sormuştu.

Dosyada yer alan baz kayıtlarına da yanıt veren Akın, söz konusu sinyallerin büyük bölümünün yakıt aldığı istasyonlar, iş yeri, ikamet adresi ve günlük güzergâhlarıyla örtüştüğünü savunurken, adı geçen kişilerle herhangi bir tanışıklığı ya da ticari ilişkisi olmadığını belirterek “427 metre, 900 metre.. Bu mesafelerle suçlama olmaz” demişti.

Akın’ın avukatı Fuat Aydın, müvekkilinin dosyada yalnızca kısa bir telefon görüşmesiyle yer aldığını söyleyen ve baz kayıtlarının “tesadüfi” olduğunu vurgulayarak, “Delile göre suçlu bulunmaya çalışılıyor. 900 metre, 1000 metre mesafelerle isnat kurulamaz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

12.45 | MÜTALAA BEKLENİYOR

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirildi.

Mahkeme Heyetinin de gelmesiyle birlikte duruşma tekrar başladı. Duruşma Savcısı, 1 saatlik aradan sonra tutukluluklara ilişkin mütalaasını birazdan açıklayacak.

11.16 | DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Mahkeme Başkanı duruşmaya 1 saat ara verdi. Duruşma savcısı verilen aranın ardından 107 tutuklu sanık hakkındaki mütalaasını açıklayacak.

11.00 | DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar alkışlar eşliğinde salona getirildi. Mahkeme Heyeti’nin de gelmesiyle birlikte duruşma başladı.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan için duruşmanın başında söz aldı.

İstanbul Barosu Başkanı olarak söz aldığını vurgulayan Kaboğlu, kimsenin hürriyetinden yoksun bırakılamayacağını vurguladı. Kaboğlu, suçluluğu hakkında kuvvetli şüphe bulunan kişilerin ancak kaçma, delil karartma gibi şüpheler olduğunda tutuklanabileceğine dikkat çekti.

Avukat Mehmet Pehlivan’ın iki kişinin beyanı sonucu tutuklandığını ve tutukluluğunun hala devam ettiğini söyleyen Kaboğlu, “Somut bir delil bulunmamaktadır” dedi.

Henüz yargılamanın başında olunduğunu aktaran Kaboğlu, “İtirafçı beyanlarının tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği açıktır. Bu beyanların kuvvetli suç şüphesi oluşturup oluşturmadığı ise ciddi bir tartışma konusudur. Ayrıca kayıtlara geçen ifadelerde, iddia makamının dahi net bir nitelendirme yapamadığı görülmektedir. “Tehditvari”, “tehditkâr” gibi muğlak ve hukuki karşılığı net olmayan ifadelerle ceza yargılamasına dayanak oluşturulmaya çalışılmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaboğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Somut olayda, Mehmet Pehlivan’ın kaçtığına ya da delilleri kararttığına ilişkin hiçbir somut delil bulunmamaktadır. Aksine, çağrı üzerine ifade vermeye giden bir avukatın, daha sonra bu şekilde tutuklanması; hem hayatın olağan akışına hem de kanunun ruhuna aykırıdır. Yargının görevi araçsallaşmak değildir. Araçsallaşan bir yargı, Anayasa madde 9’da tanımlanan yargı yetkisinin özünü zedeler.

Bu şartların ortaya konulmaması dahi hukuk devleti ilkesine aykırıyken; bir kişinin, üstelik bir avukatın, müvekkilinin savunmasını organize ettiği gerekçesiyle tutuklanması Anayasa’nın açık hükümleriyle bağdaşmamaktadır.”

PERŞEMBE GÜNÜ ARA KARAR KURULACAK

Duruşma; bugün, yarın ve perşembe günü, bugüne kadar savunması alınmayan tutuklu sanıkların avukatlarının tahliye talepleri ile devam edecek.

Avukatlar, mahkeme heyetinin belirlediği savunma listesine göre sırayla savunma yapacak. Her avukatın yaklaşık 15-20 dakika kadar savunma yapması bekleniyor. Perşembe günü ise mahkeme heyeti, saat 20:00 gibi tutuklu sanıklar hakkında ara karar kuracağını bildirdi.