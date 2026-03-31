Son dakika... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınan ve evi ile makamında arama yapılan Bozbey, dün ilk kez Silivri’ye gelerek İBB Davası'nı takip etmişti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Suç işlemek amacıyla Örgüt Kurma ve Suç işlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olmak, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına karıştığı tespit edilen aralarında örgüt lideri konumunda (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay ERDEM (Tutuklu)’ in de bulunduğu toplam 59 şüpheli şahıs hakkında Bursa merkezli İstanbul, Balıkesir, Diyarbakır illeri olmak üzere 4 ilde 31.03.2026 günü eş zamanlı operasyon yapılmış olup;

1-Mustafa BOZBEY (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı)

2-Seden BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in eşi)

3-Side BOZBEY GÜRER (Mustafa BOZBEY’in kızı)

4-Muhkim DEMİRTAŞ (Paravan Şirket Yetkilisi)

5-Ramiz BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

6-Ertan BOZBEY (Mustafa BOZBEY’in kardeşi)

7-İldam AYDIN BOZBEY (Mimarlık Ofisi Sahibi)

8-Semih ATLI (Rüşvete Aracılık Eden)

9-Aytunç ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden, Mustafa BOZBEY’in Eski Özel Kalem Müdürü)

10-Züleyha ESENDEMİRCİ (Rüşvete Aracılık Eden)

11-Mehmet Ali DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

12-Elif DÖNER (Rüşvete Aracılık Eden)

13-Fuat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

14-Yusuf BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

15-Ferhat BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

16-Faruk BAKGÖR (Rüşvet Veren, İş Adamı)

17-Orhan ÇELEBİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

18-Mehmet Necati Çelebi (Rüşvet Veren, İş Adamı)

19-Muzaffer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

20-İhsan RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

21-Zafer RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

22-Yusuf Berat RIZVANOĞLU (Rüşvet Veren, İş Adamı)

23-Batuhan ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı)

24-Cansu Pınar HAYIRLIOĞLU (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

25-Bahri ATALAY (Rüşvete Aracılık Eden)

26-Doğan GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

27-Berat GÖRAL (Rüşvet Veren, İş Adamı)

28-Tolga ŞEN (Rüşvete Aracılık Eden)

29-Ümit İRVEN (Rüşvete Aracılık Eden)

30-Mehmet Ziya ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

31-Şener ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

32-Zafer ARSLAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

33-Nevzat GÜLENELİ (Rüşvet Veren, İş Adamı)

34-Naci KALE (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi iştirak şirketi NİLBEL eski çalışanı)

35-Serkan BAYRAM (Rüşvet Veren, İş Adamı)

36-Hüseyin GÜR (Rüşvete Aracılık Eden)

37-Yılmaz ADIGÜZEL (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürü)

38-Sırrı AYDIN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

39-Necati EREN (Paravan Şirket Yetkilisi)

40-Orhan TOSUN (Paravan Şirket Yetkilisi)

41-Fahrettin ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

42-Yalçın IŞIKYILDIZ (Rüşvete Aracılık Eden, Nilüfer Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı)

43-Serdar GÜNIŞIK (Rüşvete Aracılık Eden)

44-Kübra ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

45-Bahadır ABLAY (Rüşvete Aracılık Eden)

46-Metin Yaşar ÇELİK (Rüşvete Aracılık Eden)

47-Ersel ÇAKIR (Rüşvete Aracılık Eden)

48-Şevket İLHAN (Rüşvet Veren, İş Adamı)

49-Sertaç KARAALP (Rüşvet Veren, İş Adamı)

50-Selda NARTOP (Rüşvete Aracılık Eden, Belediye Çalışanı)

51-Alper BİÇER (Rüşvete Aracılık Eden)

52-Tarık TARIM (Rüşvete Aracılık Eden)

53-Murat HASAN (Rüşvete Aracılık Eden)

54-Sertaç AŞLAK (Rüşvete Aracılık Eden)

55-Fatih SALMAN (Rüşvete Aracılık Eden)

İsimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır.

1-Abdülkadir ALKAN (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

2-Naci ABAY (Rüşvet Veren, İş Adamı-FİRAR)

3-Şevket GÜNDÜZ (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4-Tuğrul KUTLUAY (Rüşvet Veren, İş Adamı, YURT DIŞI FİRAR)

4 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmekte olup; ikamet ve işyeri aramaları devam etmektedir."

51 İKAMET, 23 ADET ŞİRKET VE İŞ YERİ İLE 1 VAKFA EL KOYMA KARARI

Başsavcılıktan yapılan bir başka açıklamada da, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Suç İşlemek Amacı ile Kurulan Örgüte Üye Olma, Rüşvet, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve İmar Kirliliğine Neden Olma’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; İlimiz Nilüfer ilçesinde dönemin Nilüfer Belediye Başkanları Mustafa BOZBEY, Turgay ERDEM ve bir kısım belediye çalışanlarının inşaat projelerinde rüşvet karşılığında usulsüz emsal artışları yaparak kendilerine ve proje sahiplerine maddi menfaat sağladıklarının tespit edilmesi üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü görevlilerince 31.03.2026 tarihinde aralarında suç örgütü lideri konumunda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa BOZBEY ve Nilüfer Belediyesi Eski Başkanı Turgay ERDEM'in de (Tutuklu) bulunduğu 59 şüpheliye yönelik olarak Bursa merkezli toplam 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 55 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, Şüphelilere ait 51 ikamet, 23 adet şirket/iş yeri ve 1 adet vakıf adresi ile şüphelilerin kullanımında olan araçlarında arama ve el koyma işlemlerinin yanı sıra firari 4 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNE İLİŞKİN GÖZALTINA ALINDI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Bozbey'in 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"31 Mart 2024’te millet sandıkta açık ve net bir irade ortaya koydu. Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşlar değişim talebini güçlü biçimde ifade etti, Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin birinci partisi konumuna getirdi. Aradan iki yıl geçti. 31 Mart’ın yıl dönümüne yine bir şafak operasyonu haberiyle uyandık. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, görevinden 7 yıl önce ayrıldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aradan geçen onca yıla rağmen bugün düğmeye basılması, bu sürecin hukuki saiklerle açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koyuyor. Sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabullenemeyen anlayış, çözümü gözaltında ve operasyonlarda arıyor. Bursa’da da Türkiye’nin dört bir yanında da irade milletindir. O iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

MECLİS ÇOĞUNLUĞU AKP VE MHP'DE!

Yaz aylarından bu yana AKP'ye geçeceği iddia edilen Mustafa Bozbey, son olarak 10 Şubat'ta yaptığı paylaşımda iddiaları Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafı koyarak "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması ile yalanlamıştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde meclis çoğunluğu ise, AKP ve MHP'de bulunuyor.

AKP, MHP ve BBP ile birlikte Cumhur İttifakı'nın 59 meclis üyesinin bulunduğu Bursa'da CHP'nin meclis üye sayısı 41 olurken; İYİ Parti 3, Yeniden Refah 1, Türkiye İttifakı ise 1 üyeye sahip.