İzlanda'dan yine çıkamadık

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4. maçını İzlanda ile deplasmanda yapan A Milli Futbol Takımı, sahadan 2-1 yenik ayrıldı. 21 ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson İzlanda'nın gollerini kaydederken, milli takımımızın golü 40. dakikada Dorukhan'dan geldi.



Dorukhan'dan siftah



Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz, milli takım formasıyla ilk golünü 40. dakikada İzlanda'ya attı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Dorukhan, topu kafasıyla ağlara göndermeyi başardı. Genç oyuncu, Ay-Yıldızlı formayla ilk asistini de üç gün önceki Fransa maçında yapmıştı.



İzlanda'ya şansımız tutmuyor



Bu maçtan önce İzlanda ile yaptığı 10'u resmi, 1'i özel 11 karşılaşmadan 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılan Ay-Yıldızlılar, bu maçla birlikte ada ülkesine karşı mağlubiyet sayısını 8'e çıkardı. Milli Takım, tarihinde İzlanda'yı deplasmanda yenemezken, son galibiyetini 13 Ekim 2015'te Selçuk İnan'ın 90. dakikadaki frikiğiyle almıştı.

Bakan Kasapoğlu ve TFF heyeti İzlanda'da

A Milli Futbol Takımının, İzlanda ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AKP milletvekili Alpay Özalan ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı ile TFF heyeti Türk taraftarların arasında tribünde izledi. İzlanda'nın Eğitim, Kültür, Bilim ve Spordan Sorumlu Bakanı Lilja Dögg Alfreosdottir de Bakan Kasapoğlu'nun yanında maçı takip etti. Bakan Kasapoğlu, milletvekilleri Alpay Özalan ve Saffet Sancaklı'nın yanı sıra, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulunun büyük bölümü ay-yıldızlı ekibi taraftarların yanında destekledi. Heyetin maç için yaptığı yaklaşık 150 bin dolarlık masraf ise, sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Maçı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman da takip etti.

Federasyon başkanları bir arada

İzlanda ile Türkiye maçı öncesinde iki ülkenin federasyon başkanları bir araya geldi. Nihat Özdemir, İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Gudni Bergsson ile zorlu mücadele öncesinde Laugardalsvöllur Stadı'nda görüştü. Gerçekleşen görüşmede TFF Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Soydan, Hasan Akıncıoğlu, Ali Düşmez, Erdal Bahçıvan, Hamit Altıntop, Yılmaz Büyükaydın, Nuri Akın, Alkın Kalkavan, Mustafa Çağlar ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile İzlanda Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Klara Bjartmarz yer aldı. Organizasyon, iki ülke federasyon başkanları ve heyetleri arasındaki karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

İzlanda'da 2 değişiklik

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren son oynadıkları Arnavutluk maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Ev sahibi takımda yedeğe çekilen Runar Sigurjonsson ve Vidar Kjartansson'un yerine Emil Hallfredsson ve Dadi Bödvarsson, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giydi.





Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Szymon Marciniak, Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya)

İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason (Dk. 69 Magnusson), Gudmundsson (Dk. 79 Traustasson), Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson, Bödvarsson (Dk. 64 Sigthorsson)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan Toköz (Dk. 85 Güven Yalçın), Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Kenan Karaman (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 21 ve Dk. 32 Ragnar Sigurdsson (İzlanda), Dk. 40 Dorukhan Toköz (Türkiye)

Sarı kartlar: Hallfredsson, Bjarnason (İzlanda), Dorukhan, Burak, Kaan, Zeki (Türkiye)



Grupta diğer maçlar:

Andorra 0-4 Fransa

Arnavutluk 2-0 Moldova