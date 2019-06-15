Emre Belözoğlu, yeniden Fenerbahçe'de

HİLMİ TÜRKAY

Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe’ye döndü. Sezonu Başakşehir’de tamamlayan ve 1 yıl Fenerbahçe’de oynamak için kulübünden izin isteyen 38 yaşındaki oyuncu, dün Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıya yönetici Semih Özsoy da katıldı. Koç ile Özsoy’un, Emre Belözoğlu ile her konuda anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’nün “Fener Ol” kampanyasına destek çerçevesinde gerçekleştirilen “Fenerbahçe WinWin” yayını dün Star TV ve FB TV’den canlı olarak yayımlanırken geceye Emre Belözoğlu sürprizi damgasını vurdu. Belözoğlu, programa telefonla bağlandı. Fenerbahçe Kulübü, bu durumu sosyal medya hesaplarından “Fenerbahçeli Emre Belözoğlu şimdi canlı yayında!” şeklinde duyurdu. Stüdyoda bulunan eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, “Hayırlısı olsun Emre” ifadesini kullandı. Tecrübeli futbolcu, “Fenerbahçe’den ayrıldığımda insanlar boynuma sarılıp ağladı. Ben, ailemin yanında ağlamadım ama onların yanında ağladım. Bugün (dün) başkan Ali Koç ile görüştük ve Semih Özsoy da vardı. Gerekli açıklamayı başkan yapar” derken “Futbol bitse dahi Fenerbahçe’nin neferi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Yanal’dan transfer müjdesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Fener Ol” kampanyası için “Bu kampanya için yola çıkarken pek çok kişi ‘Yapmayın, bu riski göze almayın. Diğer kulüplerin kampanyalarına bakın, sonuç alamadılar’ demelerine 400-450 milyon TL hedef koyduk, bunun yüzde 25’ini yakaladık. Kampanya 4 Nisan 2020’ye kadar devam edecek” dedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Fenerbahçe’nin hedeflerinde şampiyonluk var, başka bir hedefi olamaz. Fenerbahçe’nin bir duruşu var. Bulun bilinciyle bir çalışma içerisine girdik. Başkanımız görüşmelerden geliyor. Ben tatil yapıyorum, onlar çalışıyor. Takımı tekrar dizayn edeceğiz. Birkaç gün transferler hakkında önemli açıklamalar yapacağız, Sayın Başkan Ali Koç ve yönetim açıklamaları yapacaktır” diye konuştu. “Fenerbahçe WinWin” programında Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona’ya transfer olan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Milanlı oyuncu Alessio Romagnoli ve Chelsea’nin Brezilyalı yıldızı David Luiz, “Fener Ol” kampanyası için destek mesajı yolladı.