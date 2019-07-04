Londra ekibi, Frank Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 2001-2014 yılları arasında Mavilerin formasını giyen İngiliz oyuncu, 3 Premier Lig, 3 Federasyon, 2 Lig, 1 Community Shield, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 Avrupa Ligi kupası kaldırdı. 41 yaşındaki teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Derby County'e Championship'te play-off oynatmış ve Aston Villa'ya finalde kaybetmişti.
Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Maurizio Sarri'den boşalan teknik direktörlük görevine, kulübün eski futbolcularından Frank Lampard'ın getirildiğini açıkladı.
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Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 11:29