UEFA'dan Özcan Sultanoğlu'na görev

FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu, Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında görev yapacak.
(İHA)
Yayınlanma tarihi: 4 Temmuz 2019 Perşembe, 13:42

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı plaj futbolu hakemimiz Özcan Sultanoğlu 5-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Nazare kentinde düzenlenecek Avrupa Plaj Futbolu Ligi müsabakalarında hakem olarak görev yapacak" denildi.

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