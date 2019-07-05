Tekdemir için Emre devrede

HİLMİ TÜRKAY

Fenerbahçe transferde gaza bastı. Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh ve Max Kruse’yi kadrosuna katan Sarı- Lacivertlilerde, teknik direktör Ersun Yanal ısrarla Başakşehirli Mahmut Tekdemir’in alınmasını istiyor. Fenerbahçe, bu transfer için görüşmelere hız verdi. Yuvasına yeniden dönen Emre Belözoğlu, Tekdemir’in transferinde aracılık rolünü üstlenmiş durumda. Eski takım arkadaşı olan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşen Emre bir yönetici gibi çalışıyor. Sarı-Lacivertliler, kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Mahmut Tekdemir için kulubüne 2 milyon Avro’luk yeni bir teklifte bulundu ve beklemeye geçti.

Subaşı’nda işlem tamam

1. Lig ekibi Ümraniyespor’da forma giyen Yasir Subaşı, 14 bin avro’ya transfer olduğu İstanbul ekibindeki başarılı performansıyla dikkat çekti. Bunun üzerine F.Bahçe, eski oyuncusunun sözleşmesindeki, “1 milyon TL’ye geri alınabilir” maddesini devreye soktu ve Yasir’i renklerine kattı. Şimdi sırada Rodrigues var. Sarı-Lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad’ın gelecek sezon planlamasında yer almayacak Garry Rodrigues’i bitirmeye çalışıyor. Transferin bitmesi an meselesi.

Kolarov gemileri yaktı

Roma’nın yeni hocası Fonseca’nın takımda kalmasını istediği Kolarov, kendi pozisyonu olan sol beke Spinazzola transfer edilince net olarak ayrılık kararı verdi. İlk 11’deki şansının iyice azalmasından rahatsız olan 33 yaşındaki yıldız sol bek, İtalya’da kulüp yönetimiyle bir araya geldi, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini iletti. Sarı-Lacivertlilerin artık Kolarov’un kulübünü ikna etmesi bekliyor. Bonservis konusu çözülür çözülmez, Kolarov ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanacak.

ABD’li Yvone Turner F.Bahçe’de

Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, Amerikalı oyuncu Yvone Turner ile anlaşma sağladı. 31 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Sopron Basket forması giydi, sezonu 14.8 sayı 2.8 ribaunt ve 4.8 asist ortalamaları ile tamamladı. Turner oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.