Vedat Muriç Fenerbahçe’de

HİLMİ TÜRKAY

Fenerbahçe, Vedat Muriç transferinde mutlu sona ulaştı. Transferi yılan hikayesine dönen Çaykur Rizespor’un golcüsü Muriç, Sarı-Lacivertlilerle 4 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp bu transferi videolu gösterimle açıkladı. Fenerbahçe anımsanacağı gibi daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar Sayyadmanesh’i kadrosuna katmıştı. 24 Nisan 1994 tarihinde Kosova’nın Prizren kentinde doğan Vedat Muriç, KF Liria takımında başladığı profesyonel kariyerinde KF Teuta, KS Besa Kavaje, Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarını terletti. Özellikle geçtiğimiz sezon Süper Lig’in ikinci yarısında gösterdiği etkili performansla Galatasaray ve Fenerbahçe’nin dikkatini çeken Muriç, çıktığı 36 maçta 17 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Kariyerinde toplam 210 maça çıkan Kosovalı golcü 64 gol ve 16 asist kaydetti..

Hoş geldin Vedat Muriç

Bu transferle ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır. Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz.” denildi.

Topuk Yaylası’nda büyük çoşku

Sezon öncesi kamp için Topuk Yaylası’na gelen Fenerbahçe’ye taraftarlardan büyük destek geldi. Yeni transferleri ve takımı bağrına basan Sarı-lacivertli taraftarlar, Başkan Ali Koç’un da gelişiyle coşkuyu iki katına çıkardı. Geçen sezon ortaya konan kötü performansı unutmak isteyen taraftar topluluğu, futbolcular ve Başkan Ali Koç’a tezahüratta bulundu.

Malatya Sadık’ı istiyor

Geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye satılan Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor’dan sürpriz hamle... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’ye oyuncunun durumunu sorup kiralamaya talip olduklarını iletti. Konuyla ilgili teknik direktör Ersun Yanal, yapılacak olan transferlere göre bir karar verecek. Sergen Yalçın’ın Sadık’ın geri dönmesi adına çok istekli olduğu gelen haberler arasında.

Tyler Ennis’le yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Kanadalı oyun kurucu Tyler Ennis’le yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ennis’le karşılıklı anlaşıldığı ve sözleşmedeki ikinci yıl opsiyonunun kullanılmaması kararının alındığı ifade edildi. Fenerbahçe Beko’ya geçen sezon transfer olan Ennis, ekim ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir daha forma giyememişti.