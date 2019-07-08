Atletico Madrid, Joao Felix'i tanıttı

İspanya'nın Atletico Madrid Kulübü, Portekiz'in Benfica Kulübünden 126 milyon avroya transfer ettiği ve 7 sezonluk sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Joao Felix'i basına tanıttı.

Atletico Madrid'in Wanda Metropolitano Stadı'nda yapılan tanıtımda konuşan Felix, futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olmasıyla ilgili, "Bonservis bedelini futbol piyasası belirliyor. Ben buraya işimi yapmaya, futbol oynamaya, takıma yardım etmeye geldim." değerlendirmesinde bulundu.

Futbol dünyasındaki yüksek ücretlerin kendisi için önemli olmadığını kaydeden Felix, "Üzerimde oluşturulmak istenen baskılardan kendimi dışarıda bırakıp, işimi yapıp, takıma yardım etmek için en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarının, Juventus'ta forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile kendisini kıyaslayan sorularına "Cristiano, Cristiano. Ben, Joao Felix olmak istiyorum." diye karşılık veren genç futbolcu, kendi futbolunu oynayıp, Atletico'ya tarih yazmak için geldiğini dile getirdi.

Portekiz'den ve Benfica'dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu da vurgulayan Felix, "Benim bugünlere gelmemi sağlayan kulüp Benfica oldu. Bana güvendiler. Ayrılmak zordu. Her zaman kalbimde olacak. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşmek, taraftarın ve kulübün bana verdiği sevgiyi hissetmek hoşuma gider." şeklinde görüş belirtti.

Bu arada Atletico Madrid'in, henüz resmi olarak takımdan ayrılmayan Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ın 7 numaralı formasını Joao Felix'e vermesi dikkati çekti.

Barcelona'ya transferi gündemde olan Griezmann, Atletico Madrid Kulübü tarafından resmi olarak sezon öncesi hazırlık kampına çağrılmasına rağmen avukatı aracılığıyla kampa katılmayacağı mesajını yollamıştı. Atletico'nun takımla kampa başlamayan Griezmann hakkında disiplin ceza sürecini başlattığı iddia ediliyor.

Diğer yandan, Atletico'nun yeni futbolcusu Joao Felix'in gelir gelmez kulübe para kazandırmaya başladığı, son iki günde satışa çıkan Joao Felix yazılı Atletico Madrid formalarından 7 bin adet satıldığı belirtildi.