Galatasaray-Beşiktaş derbisi karantinaya mı alınıyor?
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasar Teknik Direktörü Fatih Terim, seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası, “Birimizde hastalık çıkarsa akrediteli 850 kişi karantinaya girer demişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in koronavirüse yakalandığının resmen açıklanmasının ardından gözler geçen hafta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki akrediteli 850 kişiye çevrildi.
Galatasaray, karantinayı beklemeden teste girerken Beşiktaş da test başvurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığ'ının TFF ve TSYD’ye başvurup söz konusu maçtaki görevli personeli karantinaya alabileceği vurgulandı.
Maçın hakemi Abdülkadir Bitigin ve yardımcıları da risk altında. Fatih Terim, seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisi sonrası, “Birimizde hastalık çıkarsa akrediteli 850 kişi karantinaya girer" demişti.
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